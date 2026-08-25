Zum 100. Geburtstag von René Goscinny 

Der Mann, der Asterix und Lucky Luke unsterblich machte

El 14 de agosto de 1926 nació en París un hombre cuyas historias hicieron reír a generaciones de lectores: René Goscinny. Quizá millones de personas no reconozcan su nombre, pero sí a sus personajes. Astérix, Obélix, Lucky Luke y el Pequeño Nicolás forman desde hace tiempo parte del patrimonio cultural europeo. A cien años de su nacimiento, Goscinny es considerado uno de los guionistas de comics más importantes e influyentes del siglo XX.

René Goscinnys Kindheit verlief alles andere als typisch französisch. Weil sein Vater als Ingenieur arbeitete, zog die Familie schon früh nach Bue-nos Aires. Dort besuchte René das französische Lycée und entwickelte seine Leidenschaft für das Zeichnen, die Literatur und den Humor.

Nach dem frühen Tod des Vaters musste die Familie

schwierige Jahre durchstehen. 1945 übersiedelte Goscinny mit seiner Mutter nach New York. Der Traum, als Zeichner Karriere zu machen, erfüllte sich zunächst nicht – stattdessen entdeckte er sein außergewöhnliches Talent als Texter.

In den frühen 1950er Jahren lernte er den belgischen Zeichner Morris kennen. Gemeinsam machten sie aus der bereits bestehenden Westernfigur Lucky Luke einen Welterfolg. Goscinny verlieh dem einsamen Cowboy seinen trockenen Witz, unvergessliche Dialoge und skurrile Gegenspieler. Die Geschichten spielten zwar im Wilden Westen, waren aber voller Anspielungen auf die moderne Gesellschaft.

Der eigentliche Durchbruch gelang 1959. Zusammen mit dem Zeichner Albert Uderzo erfand Goscinny den kleinen Gallier Asterix. Das Rezept war ebenso einfach wie genial: Ein Dorf unbeugsamer Gallier widersetzt sich der römischen Besatzung – dank Zaubertrank, Mut und jeder Menge Ironie. Hinter den Abenteuern verbargen sich kluge Satiren auf Politik, Bürokratie, nationale Eigenheiten und menschliche Schwächen.

Asterix wurde weltweit zu einem Phänomen. Die Alben erschienen in weit über hundert Sprachen und Dialekten und verkauften sich mehr als 400 Millionen Mal. Dass die Geschichten überall verstanden werden, liegt nicht zuletzt an Goscinnys Sprachwitz. Wortspiele, Anspielungen und liebevolle Karikaturen machten seine Texte ebenso wichtig wie die Zeichnungen.

Ein ganz anderes Gesicht zeigte Goscinny mit „Der kleine Nick“, den er gemeinsam mit dem Zeichner Jean-Jacques Sempé schuf. Die Erzählungen aus der Sicht eines Schuljungen begeistern bis heute durch ihre warme, humorvolle Beobachtung des Familien- und Schulalltags. Anders als bei Asterix stehen hier keine Helden im Mittelpunkt, sondern die kleinen Missverständnisse des täglichen Lebens.

Kollegen beschrieben Goscinny als Perfektionisten. Er feilte stundenlang an Dialogen, bis jede Pointe saß. Humor war für ihn nie bloßer Klamauk, sondern eine intelligente Form, die Welt zu betrachten. Seine Figuren lachen über Vorurteile, Machtansprüche und menschliche Eitelkeiten – und gerade deshalb wirken sie auch Jahrzehnte später erstaunlich aktuell.

Am 5. November 1977 starb René Goscinny völlig überraschend im Alter von nur 51 Jahren während eines medizinischen Belastungstests. Sein früher Tod erschütterte die Comicwelt. Doch seine Geschichten leben weiter. Neue Asterix-Bände erscheinen bis heute, Lucky Luke reitet noch immer durch den Wilden Westen, und der kleine Nick sorgt weiterhin für herzhaftes Schmunzeln. Zum 100. Geburtstag lohnt sich der Blick auf das Werk eines Autors, der bewiesen hat, dass Comics weit mehr sein können als bloße Unterhaltung.