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Deutsche Botschafterin besucht Regionen Los Ríos und Los Lagos

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Von Redaktion

Die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier bereiste vom 3. bis 5. August die Regionen Los Ríos und Los Lagos. Dabei besuchte sie die Deutschen Schulen in Osorno, La Unión, Puerto Montt, Puerto Varas und Frutillar. Außerdem führte sie Gespräche mit den Bürgermeistern von Osorno und Puerto Montt sowie mit dem Regierungsbeauftragten und dem Regionalgouverneur von Los Lagos. Bei ihren Schulbesuchen informierte sich die Botschafterin über die jeweiligen Bildungskonzepte, besuchte die Kindergärten und kam mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch. Fries-Gaier unterstrich dabei die Bedeutung der deutschen Sprache: Deutschkenntnisse eröffneten jungen Menschen Chancen für ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit in Deutschland und stärkten zugleich die Beziehungen zwischen Chile und Deutschland.

Deutsche Schule Frutillar
Die Schulleiterin der Deutschen Schule Frutillar, Inge Claussen, Botschafterin Susanne Fries-Gaier und Konsul Tomás Bollinger
Die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Frutillar stellen der Botschafterin auf Deutsch Fragen.
Deutsche Schule Puerto Montt
Marcelo Stolzenbach, Vizepräsident des Vorstands, Gabriel Saldivia, Schulleiter der Deutschen Schule Puerto Montt, Patricia von Freeden, Vorstandsvorsitzende, die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier und Konsul Tomás Bollinger

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