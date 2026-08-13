Neu auf dem Plattenmarkt – Empfehlenswerte Klassikeinspielungen – August 2026 

Le hautbois révolutionnaire

Christopher Palameta (Oboe), Notturna

Atma Classique, 1 CD

Erscheint am 14. August 2026.

Im späten 18. Jahrhundert entwickelte sich die Oboe zu einem Schlüsselinstrument innerhalb der Kammerensembles. Die vorliegenden Werke von Mozart, Devienne, Kreutzer, Boccherini, Gluck, Gretry und Widerkehr legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Christopher Palameta spielt sie auf einem historischen Instrument, das Christophe Delusse um 1785 in seiner Pariser Werkstatt baute.