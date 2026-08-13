Neu auf dem Plattenmarkt – Empfehlenswerte Klassikeinspielungen – August 2026 

Richard Wagner: «Tristan und Isolde»
Ramón Vinay (Tristan), Martha Mödl (Isolde), Hans Hotter (Kurwenal), Ira Malaniuk (Brangäne), Ludwig Weber (König Marke) u. a., Chor u. Orchester der Bayreuther Festspiele/Herbert von Karajan
Note One, 3 CDs
Erscheint am 7. August 2026.
Technisch aufbereiteter Mitschnitt der als legendär geltenden Aufführung vom 23. Juli 1952. Martha Mödl, damals eine der gefragtesten Hochdramatischen, und Ramón Vinay, einer der kraftvollsten und leidenschaftlichsten Tristane des Neubayreuth, erbringen elektrisierende Rollenporträts. Herbert von Karajan sorgt vom Pult aus für eine phänomenale Spannung.
Le hautbois révolutionnaire
Christopher Palameta (Oboe), Notturna
Atma Classique, 1 CD
Erscheint am 14. August 2026.
Im späten 18. Jahrhundert entwickelte sich die Oboe zu einem Schlüsselinstrument innerhalb der Kammerensembles. Die vorliegenden Werke von Mozart, Devienne, Kreutzer, Boccherini, Gluck, Gretry und Widerkehr legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Christopher Palameta spielt sie auf einem historischen Instrument, das Christophe Delusse um 1785 in seiner Pariser Werkstatt baute.
From Bach to Bach – The Organist of the Century
Marie-Claire Alain (Orgel)
Erato, 53 CDs
Erscheint am 21. August 2026.
Am kommenden 10. August wäre die einmalige französische Organistin 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass veröffentlicht Erato eine CD-Sammlung, die Alains herausragende Laufbahn von 1954 bis 2000 dokumentiert. Mittelpunkt ist dabei – der Titel sagt es bereits – der große Barockmeister Johann Sebastian Bach.
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 3 «Wagner-Sinfonie»
Anima Eterna/Pablo Heras-Casado
Harmonia Mundi, 1 CD
Erscheint am 21. August 2026.
Nach der gemeinsamen Aufnahme von Bruckners Vierter, die durch ihre frische Lesart beeindruckte, spielten Anima Eterna und Pablo Heras-Casado die Dritte ein. Auch hier konnten Musiker und Dirigent mit einer originellen Deutung überzeugen, die besonders durch ihre ansteckende Energie angenehm auffällt.
Wolfgang Amadeus Mozart: «Don Giovanni»
Andrè Schuen (Don Giovanni), Luca Pisaroni (Leporello), Miah Persson (Donna Elvira), Maria Bengtsson (Donna Anna), Bernard Richter (Don Ottavio), Samantha Gaul (Zerlina), Budapest Festival Orchestra/Iván Fischer
Channel Classics, 3 CDs
Erscheint am 28. August 2026.
Der Mitschnitt einer Aufführung des Teatro Olimpico von Vicenza entstand im Oktober 2025. Iván Fischer arbeitete mit Sängern und Instrumentalisten Mozarts Meisterwerk bis ins letzte Detail aus, wobei unvermutete Feinheiten ans Licht treten.