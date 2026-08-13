Club de Yates Valdivia feiert 114. Jubiläum

Con una solemne ceremonia, el Club de Yates Valdivia celebró su 114.º aniversario. La conmemoración estuvo centrada en la historia del club náutico más antiguo de Chile, los valores legados por sus fundadores y el reconocimiento a destacados socios que, durante décadas, han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la institución.

(sik) In seiner Festrede erinnerte Clubpräsident Juan Anzieta daran, dass sich die Entwicklung des Clubs nicht allein anhand von Jahreszahlen erzählen lasse. «Unser Club besitzt noch eine andere Geschichte, vielleicht die wichtigste: Ich nenne sie gerne die Geschichte der Werte», sagte Anzieta. Diese Werte seien von den deutschen Einwanderern mitgebracht worden, die vor mehr als einem Jahrhundert den «Segel Verein» gründeten, aus dem später der Club de Yates Valdivia hervorging.

Clubpräsident Juan Anzieta (rechts) überreicht Robert Knopel den Wimpel des Clubs und ernennt ihn damit zum Ehrenmitglied.

Dabei griff der Präsident das Vermächtnis des deutschen Einwanderers Karl Anwandter auf, dessen Leitgedanke bis heute den Club präge: «Wir werden ehrbare und fleißige Chilenen sein wie die Besten unter ihnen.» Aus diesem Versprechen seien Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftssinn, Bescheidenheit, Solidarität und der Respekt vor der Natur erwachsen.

Anzieta betonte, dass sich der Club im Laufe seiner Geschichte zu einem offenen Ort für Menschen unterschiedlichster Herkunft entwickelt habe. Entscheidend sei heute nicht mehr die Abstammung, sondern die gemeinsame Identität als Segler. «Segeln ist nicht nur ein Sport, sondern auch eine Lebensweise, eine Form der Bildung und des Aufbaus von Gemeinschaft», erklärte der Präsident.

Mit Blick auf die bewegte Geschichte des Clubs erinnerte er daran, dass der Club Naturkatastrophen, wirtschaftliche Krisen und gesellschaftliche Veränderungen überstanden habe. Möglich geworden sei dies durch Generationen von Mitgliedern, «die bereit waren zu dienen, statt sich bedienen zu lassen; aufzubauen statt zu zerstören; und an kommende Generationen zu denken, bevor sie an sich selbst dachten.»

Ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt wird Erwin Hoehmann. Der Clubwimpel mit weißem Stern ist die höchste Auszeichnung des Clubs. Francisco Escudero wird für sein langjähriges und großes Engagement in der Ausbildung junger Seglerinnen und Segler ausgezeichnet.

Zum Abschluss unterstrich Anzieta die Bedeutung des Río Calle-Calle, der seit Generationen das Herzstück des Vereinslebens bildet. «Ein Fluss trennt nicht – ein Fluss verbindet. Er verbindet Ufer, Menschen und Generationen.»

Ein besonderer Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die Auszeichnung verdienter Mitglieder des Clubs. Zu den Ehrengästen gehörten der Leiter der Seebehörde von Valdivia, die Hafenkapitäne von Corral und Valdivia sowie die Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Valdivia, Gabriela Nuss.

Quelle und Fotos: Club de Yates Valdivia