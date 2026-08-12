40 Jahre Zukunft gestalten im Aconcagua-Tal – Deutsche Schule San Felipe 

Eine Geschichte von Weitblick, Gemeinschaft und Engagement für die Bildung

Hay instituciones que nacen como respuesta a una necesidad inmediata. Otras, en cambio, surgen de una convicción profunda: la de que la educación tiene el poder de transformar personas, comunidades y territorios. El Colegio Alemán de San Felipe pertenece a esta segunda categoría.

Beim Familienlauf der Schule stehen Bewegung, Spaß und Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Im Jahr 2026 feiert die Deutsche Schule San Felipe ihr 40-jähriges Bestehen. Vier Jahrzehnte, in denen sich ein Projekt, das von einer kleinen Gruppe von Menschen ins Leben gerufen wurde, zu einer gefestigten Bildungseinrichtung entwickelte, die für ihre akademische Exzellenz, ihr Engagement für eine ganzheitliche Ausbildung und ihre ständige Fähigkeit zur Innovation bekannt ist, ohne dabei ihre Wurzeln aus den Augen zu verlieren.

Von der Vision zur Wirklichkeit

Die Geschichte der Schule begann bereits vor ihrer Eröffnung. Mitte der 1980er Jahre teilten María Rubina sowie das Ehepaar Carmen Castillo und René Martínez eine gemeinsame Vision: im Aconcagua-Tal eine Bildungsalternative anzubieten. Zwar gab es in der Region bereits angesehene Bildungseinrichtungen, doch sie wollten ein Schulprojekt schaffen, das akademische Exzellenz, Wertevermittlung, kulturelle Offenheit und einen weiten Blick auf die Welt miteinander verbindet.

Aus diesen Gesprächen entstand nach und nach eine Idee, die von der deutschen Bildungstradition inspiriert wurde.

Unter der Leitung von Ricardo Cortés entwickelt die Deutsche Schule San Felipe ihr Bildungsprofil kontinuierlich weiter und begegnet neuen Herausforderungen mit Offenheit und Innovationsgeist.

Carmen Castillo war Schülerin der Deutschen Schule Santiago gewesen und fühlte sich durch ihre Familie mütterlicherseits der deutschen Kultur eng verbunden. René Martínez wiederum hatte am Goethe-Institut Deutsch gelernt und bewunderte den Beitrag, den Deutschland zur wissenschaftlichen, kulturellen und historischen Entwicklung der westlichen Welt geleistet hatte.

Für beide – ebenso wie für María Rubina Rodríguez – bedeutete deutsche Bildung weit mehr als den Unterricht einer Sprache. Sie stand für ein Verständnis von Bildung, das auf kritischem Denken, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin, Selbstständigkeit, Respekt und einer tiefen Wertschätzung der Kultur beruht.

Mit dieser Überzeugung begann ein Projekt Gestalt anzunehmen, das dem Aconcagua-Tal ein Bildungsangebot nach dem Vorbild dieser Tradition bringen sollte. Der erste große Schritt bestand darin, Kontakt zur Deutschen Schule Valparaíso aufzunehmen, einer Institution, die in den ersten Jahren dieser Geschichte eine grundlegende Rolle spielen sollte.

Die Zwölftklässler erhalten eine Schultüte.

Dank der Vermittlung des Architekten Guillermo Schencke kamen die ersten Gespräche mit dem Rektor der Deutschen Schule Valparaíso, Knut Nahamowitz, sowie dem Vize-Rektor Evaristo Carrizo zustande. Später fand auch ein Treffen mit Pedro Roth, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Corporación Colegio Alemán de Valparaíso, statt. Er berichtete über die Erfahrungen seiner Institution und gab wertvolle Hinweise für die Gründung der neuen Schule.

Diese Gespräche waren von entscheidender Bedeutung. Neben der pädagogischen und administrativen Unterstützung wurde eine grundlegende Empfehlung ausgesprochen: Die zukünftige Deutsche Schule San Felipe sollte als eigenständige Körperschaft gegründet werden, damit sie ihre eigene Geschichte schreiben und ihre eigene Identität entwickeln, und zugleich ihre Verbindung zur Gemeinschaft der Deutschen Schulen in Chile aufrechterhalten könne.

So begann das Projekt Wirklichkeit zu werden. Am 17. Juni 1986 wurde in den Räumlichkeiten des Club Social San Felipe die Gründungsurkunde der Corporación Colegio Alemán de San Felipe de Aconcagua unterzeichnet, der Trägerorganisation der Schule.

Das Volleyballturnier «Cristóbal Rojas»: Die Teams messen sich in spannenden und fairen Wettkämpfen.

Die Gründung dieser Einrichtung war das Ergebnis des Engagements vieler Menschen, die von der Bedeutung einer neuen Bildungsalternative für die Provinz überzeugt waren. Fachleute, Landwirte, Unternehmer und Einwohner beteiligten sich an diesem Prozess und brachten nicht nur finanzielle Mittel ein, sondern sie brachten vor allem ihr Vertrauen in ein Vorhaben ein, das gerade erst seinen Anfang nahm.

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt dieser Anfangsphase war, dass ein Großteil der Arbeit der Gründer und Unterstützer vollständig ehrenamtlich geleistet wurde. Die Ausarbeitung der Satzung, die rechtlichen Schritte, der organisatorische Aufbau und die Planung des Projekts wurden von Menschen vorangetrieben, die dieselbe Überzeugung teilten: Bildung ist ein grundlegendes Instrument für die Entwicklung einer Gemeinschaft.

Während dieser Phase spielte María Rubina Rodríguez eine besonders wichtige Rolle, indem sie die ersten Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, in denen die Schule ihren Betrieb aufnehmen konnte. Ihre Erfahrung als Kindergärtnerin sowie ihr Engagement für das Projekt waren für die ersten Schritte der Institution von entscheidender Bedeutung.

Bei einer Schulversammlung in der Turnhalle kommen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zusammen.

Auch die Deutsche Schule Valparaíso unterstützte das Projekt weiterhin auf akademischer Ebene und schlug Johanna Eichhorn als erste Schulleiterin vor. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Arno Eichhorn nahm sie die Herausforderung an, nach San Felipe umzuziehen und den pädagogischen Aufbau der Schule zu leiten. Darüber hinaus gewann sie Lehrkräfte, die mit ihren Erfahrungen die Identität und die Traditionen prägten, die die neue Schule künftig auszeichnen sollten.

Die ersten Jahre: Ein bescheidener Anfang mit großen Hoffnungen

Am 2. März 1987 fand die erste offizielle Vorstellung des Lehrerkollegiums und des Verwaltungsteams vor den Eltern und Erziehungsberechtigten statt. Wenige Wochen später, am 28. März desselben Jahres, wurde die Deutsche Schule San Felipe offiziell eingeweiht.

Die ersten Schritte waren bescheiden, aber voller Hoffnung. Die Schule nahm ihren Betrieb mit 47 Schülerinnen und Schülern auf – vom Pre-Kindergarten bis zur ersten Grundschulklasse. Was als kleines Bildungsprojekt begann, wuchs nach und nach zu einer Schulgemeinschaft mit heute rund 560 Schülerinnen und Schülern sowie 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heran.

Einer der wichtigsten Meilensteine dieser Konsolidierung war die Schenkung des Grundstücks im Sektor El Peñón del Escorial in Panquehue durch Sergio Simonetti Federici. Diese großzügige Geste machte es möglich, einen eigenen Standort für das zukünftige Wachstum der Schule zu schaffen. Im August 1988 begann der Schulbetrieb auf dem neuen Gelände, auf dem sich die Schule bis heute befindet.

Das Oktoberfest in der Deutschen Schule San Felipe: gemeinsames Feiern mit Musik, Spielen und bayerischer Stimmung.

Eine starke lokale Identität mit internationalem Blick

Von Anfang an stellte sich die Deutsche Schule San Felipe der Herausforderung, zwei grundlegende Dimensionen miteinander zu verbinden: eine starke lokale Identität, die eng mit dem Aconcagua-Tal verbunden ist, und eine internationale Ausrichtung, die sich an der deutschen Bildungstradition orientiert.

Dieses Gleichgewicht gehört bis heute zu den prägenden Merkmalen der Schule. Während der vergangenen vier Jahrzehnte fanden Generationen von Schülerinnen und Schülern in ihren Klassenzimmern einen Ort ganzheitlicher Bildung, an dem akademisches Lernen durch persönliche, kulturelle, sportliche und soziale Entwicklung ergänzt wird.

Die Zugehörigkeit zum Netzwerk der Deutschen Schulen in Chile ermöglichte es der Schule, dauerhaft mit einer international anerkannten Bildungstradition verbunden zu bleiben. Gleichzeitig entwickelte sie eine eigene Identität, die aus der engen Beziehung zu den Familien, den Schülerinnen und Schülern sowie der Gemeinschaft des Aconcagua-Tals entstand.

Das Besondere der Deutschen Schule San Felipe ist ihre naturnahe Lage im Aconcagua-Tal.

Ein konkretes Beispiel für dieses kontinuierliche Streben nach Exzellenz war die Einführung des Programms des International Baccalaureate (IB). Damit wurde die Deutsche Schule San Felipe zur ersten Schule im Aconcagua-Tal, die dieses Bildungsmodell einführte. Diese Entscheidung bekräftigte den Willen der Institution, ihre Schülerinnen und Schüler auf eine globalisierte Welt vorzubereiten und Kompetenzen wie Forschung, kritisches Denken, interkulturelle Kommunikation und lebenslanges Lernen zu stärken.

Innovation bedeutete jedoch niemals, die Grundsätze aufzugeben, aus denen die Schule hervorgegangen war. Im Gegenteil: Jede neue Herausforderung wurde als Gelegenheit verstanden, eine Identität zu stärken, die auf festen Werten und einem humanistischen Bildungsverständnis beruht.

Gegenwart und Zukunft

Heute setzt die Deutsche Schule San Felipe unter der Leitung von Ricardo Cortés ihre Mission mit Blick auf die Zukunft fort und begegnet den neuen Herausforderungen im Bildungsbereich mit Innovationsgeist und Offenheit für Veränderungen. Die Einführung neuer Methoden, Technologien und pädagogischer Strategien ist Teil einer Vision, die darauf abzielt, die Schülerinnen und Schüler auf eine Gesellschaft vorzubereiten, die zunehmend dynamischer, komplexer und stärker vernetzt ist.

Die Schülerinnen und Schüler tragen ein Licht zum Weihnachtenfeiern.

Für die Schulleitung besteht die Herausforderung der kommenden Jahre darin, das Gleichgewicht zwischen einer Tradition, die Identität stiftet, und einer Innovation, die Weiterentwicklung ermöglicht, zu bewahren. Die Bildung selbstständiger, kreativer, einfühlsamer und verantwortungsbewusster Menschen, die sich ihrer Umwelt verpflichtet fühlen, bleibt das Zentrum des pädagogischen Projekts.

In diesem Zusammenhang erhält das Leitmotiv der Schule «Lebendige Tradition, Bildung für Morgen» eine besondere Bedeutung. Es ist nicht nur ein Satz, der die Schule repräsentiert, sondern die Zusammenfassung einer Geschichte, die über vier Jahrzehnte hinweg geschrieben wurde.

Lebendige Tradition – weil sie das Vermächtnis jener anerkennt, die diese Institution erdachten und ihr Leben einhauchten: René Martínez, María Rubina Rodríguez und Carmen Castillo.

Bildung für Morgen – weil sie das dauerhafte Engagement für die neuen Generationen und für die Herausforderungen ausdrückt, denen sie sich stellen werden.

Die leistungsstarke Volleyballmannschaft der Mädchen

40 Jahre nach jener ersten Gründungsversammlung steht die Deutsche Schule San Felipe für weit mehr als nur eine Bildungseinrichtung. Sie ist eine Gemeinschaft, die auf Zusammenarbeit, Einsatz und dem Weitblick von Menschen aufgebaut wurde, die verstanden, dass Bildung auch bedeutet, Zukunft zu gestalten.

Was als Traum dreier Menschen begann, die davon überzeugt waren, dass das Aconcagua-Tal ein anderes Bildungsangebot verdient, ist heute eine Institution, die Teil des Netzwerks der Deutschen Schulen in Chile ist und deren Geschichte gemeinsam mit Hunderten von Schülerinnen und Schülern sowie ihren Familien weitergeschrieben wird.

Denn Institutionen haben Bestand, wenn sie in der Lage sind, nach vorne zu blicken, ohne ihre Wurzeln zu vergessen. Und genau das ist das Wesen der Deutschen Schule San Felipe in ihren ersten 40 Jahren: eine lebendige Tradition zu bewahren, die weiterhin Bildung für die Zukunft vermittelt.

Text und Fotos: Deutsche Schule San Felipe