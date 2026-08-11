Historischer Triumph für Chile – «Force» gewinnt das Wacken Metal Battle

La escena chilena del hard rock y el metal ha dado un golpe sobre la mesa a nivel internacional: la banda «Force» ganó el Wacken Metal Battle 2026, celebrado en el estado alemán de Schleswig-Holstein.

«Force» hat als erste chilenische Band überhaupt den renommierten internationalen Nachwuchswettbewerb der Metalszene gewonnen. Vor Tausenden von Fans auf dem legendären Wacken Open Air im Norden Deutschlands setzte sich das chilenische Trio gegen 30 Bands aus aller Welt durch. Doch damit nicht genug: Neben dem Jurypreis erhielt «Force» auch den Audience Award – den Publikumspreis. Ein deutlicheres Zeichen dafür, dass die Chilenen das Wacken-Publikum im Sturm eroberten, hätte es kaum geben können.

Das Trio aus Chile begeistert Jury und Publikum beim weltweit größten Metal-Festival im norddeutschen Wacken.

Foto Metal Battle/WOA Festival GmbH

Der 2023 gegründeten Band gehören Laureano «Starboy» (Gesang und Gitarre), Hans Beyer (Bass) und Camila Sulwacker (Schlagzeug) an. Musikalisch verbindet «Force» klassischen Hard Rock und Glam Metal der 1980er Jahre mit modernen Elementen und einer energiegeladenen Bühnenpräsenz. Genau diese Mischung begeisterte sowohl Jury als auch Publikum.

Der Erfolg ist nicht nur ein Meilenstein für die drei Musiker, sondern für die gesamte chilenische Metalszene. Nachdem die Band den südamerikanischen Qualifikationswettbewerb für das internationale Finale in Wacken gewonnen hatte, krönte sie ihren Traum nun mit dem Sieg auf dem größten Metal-Festival der Welt. In den sozialen Medien wird die Band bereits als neue Hoffnungsträgerin des chilenischen Rock gefeiert – und ihr Wacken-Sieg dürfte ihr nun auch international viele Türen öffnen.

Das Wacken Open Air fand dieses Jahr zum 35. Mal vom 29. Juli bis 1. August in dem 1.800-Einwohner-Dorf Wacken in Schleswig-Holstein statt. Rund 85.000 Metal-Fans aus der ganzen Welt feierten mit etwa 200 Bands auf mehreren Bühnen.