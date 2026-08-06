Insalco startet Bewerbungsphase

Neue Partnerbetriebe für Ausbildung gesucht

El Insalco abrirá a finales de agosto el proceso de admisión para el año académico 2027. Al mismo tiempo, el instituto ampliará su oferta académica con la nueva carrera de Gestión de la Digitalización y busca nuevas empresas que participen como socios en la formación profesional dual.

(sik) Wer Interesse hat, eine Ausbildung zu machen, kann sich vom 31. August bis zum 4. Dezember über die Internetseite des Insalco bewerben. Derzeit absolvieren dort insgesamt 79 junge Menschen eine duale Ausbildung. Die Berufsschule bietet die vier Ausbildungsgänge Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement, Schifffahrtskaufmann/-frau sowie Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung in einer bilingualen und einer spanischsprachigen Variante an.

Insalco-Leiter Marcus Reineke (Vierter von links) und Alex Lopetegui, Stephan Zeitler, Sandra Rodríguez, Gricel González, Karl-Heinz-Ruzsitska, June Riedemann, Christian Vornbäumen, Nicole Terhardt sowie Marco Cuevas

foto: Insalco

Mit Blick auf den steigenden Fachkräftebedarf sucht das Insalco zudem weitere Ausbildungsbetriebe. Besonders gefragt sind Unternehmen für die Ausbildungsgänge Groß- und Außenhandelsmanagement, Schifffahrtskaufmann/-frau sowie den neuen Ausbildungsgang Digitalisierungsmanagement.

Für den Ausbildungsgang Digitalisierungsmanagement hat das Insalco inzwischen die Genehmigung der chilenischen Akkreditierungskommission (Comisión Nacional de Acreditación, CNA) erhalten. Der Start ist für März 2027 vorgesehen. Damit reagiert die Berufsschule auf den wachsenden Bedarf an Fachkräften mit digitalen Kompetenzen.

Bereits das akademische Jahr 2026 steht an der Berufsschule im Zeichen von Innovation und modernen Lehrmethoden. Zum Auftakt nahmen die Lehrkräfte an Fortbildungen zur Fallstudienmethode und zu Design Thinking teil, um praxisnahe und kollaborative Unterrichtsformen weiter auszubauen. Zudem wurden die Studentinnen und Studenten des zweiten Ausbildungsjahres von der Schulleitung begrüßt und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet..