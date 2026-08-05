Verabschiedung des chilenischen Botschafters für Österreich

Der österreichische Botschafter Werner Senfter verabschiedete den neuen chilenischen Botschafter in Österreich Harry Jürgensen am 9. Juli in seiner Residenz. Am Empfang nahmen außerdem Martin Woller, Leiter von Advantage Austria, sowie Andrés Carvajal und Ulrike Dabsch, Vorsitzender beziehungsweise stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Österreicher in Chile, teil. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Amelie Senfter, der Tochter von Botschafter Werner Senfter.