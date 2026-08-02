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35 Jahre Club de Chile in Hamburg

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Von Silvia Kählert

Lo que comenzó en 1991 por iniciativa de 20 miembros fundadores une hoy, 35 años después, a los amigos de Chile en Hamburgo: el Club de Chile fue fundado el 27 de abril de 1991 en la ciudad hanseática.

(sik) Mit dem chilenischen Honorarkonsul in Hamburg, Antonio Correa, feierte der Club de Chile in Hamburg am 13. Juni sein Jubiläum. Seit seiner Gründung organisieren die Mitglieder regelmäßig Spendenaktionen und unterstützen soziale Projekte in Chile und darüber hinaus. Zu den geförderten Initiativen gehören unter anderem ein Patenkind in Coronel, ein Kinderorchester in Südchile, Hilfsaktionen nach dem Erdbeben auf Chiloé sowie die Unterstützung der Feuerwehr in Totoral. Auch Projekte außerhalb Chiles, wie die Hilfe für Erdbebenopfer in Peru oder die Förderung lateinamerikanischer Musik in der Hamburger Laeiszhalle, wurden unterstützt. Heute verfügt der Club über einen festen Sitz in einem Kleingartenverein in Hamburg-Groß Borstel, wo die Mitglieder von April bis September regelmäßig zusammenkommen, um neue Projekte zu planen und die Verbundenheit zwischen Deutschland und Chile lebendig zu halten.

Osvaldo Frühbrodt, Mariela Becker-Villar und Manuel Arenas
Manuel Grez, Klaus Toppel und Sandra Jagow

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