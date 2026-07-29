Dokumentarfilm über die Besiedlung des Llanquihue-Sees

Die Geschichte der deutschen Besiedlung des Llanquihue-Sees steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms «Navegación y Desarrollo Agrícola en el Lago Llanquihue 1852–1952», den der Filmemacher Miguel Hechenleitner am 24. Juni im Deutsch-Chilenischen Bund vorstellte. Während der Präsentation wurde er vom Deutsch-Chilenischen Bund sowie der Bibliothek und dem Historischen Archiv Emilio Held Winkler mit einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet. Der Film versteht sich als Hommage an die ersten Siedlergenerationen und beleuchtet zugleich die zentrale Rolle der Schifffahrt für die Entwicklung der Region.

Die Veranstaltung kann inzwischen auch auf dem Youtube-Kanal des Deutsch-Chilenischen Bundes angesehen werden: @LigaChileno-AlemanaDCB