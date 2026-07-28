Brücken für einen innovativen und nachhaltigen Bergbau

En junio de 2026, la «Delegación MinJust» viajó a Alemania. La iniciativa fue organizada por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), en colaboración con el PERUMIN Hub. Su objetivo fue fomentar el intercambio directo con el ecosistema alemán de innovación e impulsar oportunidades concretas de cooperación para el sector minero.

Die «MinJust Delegation» brachte Vertreterinnen und Vertreter aus Chile, Peru, Brasilien sowie Deutschland zusammen – darunter Start-ups, Technologieanbieter, Forschungszentren und öffentliche Institutionen des Bergbausektors.

Die Initiative wurde im Rahmen des Projekts MinJust (Minerals for a Just Transition in Latin America and the Caribbean) entwickelt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Europäischen Union finanziert und von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Kooperation mit der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik der UN (CEPAL) umgesetzt wurde.

Ziel der Reise war es, den Wissenstransfer zwischen Europa und Lateinamerika zu stärken und innovative Lösungen für den Bergbau sichtbar zu machen. Die Schwerpunktthemen bildeten: die Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit.

Während einer Woche besuchte die Delegation unter anderem SAP-Labs in München, Huber Technology in Berching, Bayern Innovativ in Nürnberg, die MAN-Nutzfahrzeugwerke, das Helmholtz-Institut Freiberg, die Technische Universität Bergakademie Freiberg sowie das DMT Mining Forum in Berlin. Diese Institutionen boten Einblicke in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie in konkrete industrielle Anwendungen.

Besonders vielversprechend waren Ansätze in den Bereichen digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft, Wasseraufbereitung, automatisierte Überwachungssysteme sowie Technologien für einen sichereren und nachhaltigeren Bergbau. Mehrere Teilnehmer befinden sich bereits in weiterführenden Gesprächen mit deutschen Partnern, um mögliche Pilotprojekte oder langfristige Kooperationen auszuloten.

Quelle und Fotos: AHK Chile