Porträt – Estrella Chamorro 

DaF-Koordinatorin an der DS Concepción

Schule schafft Nähe zur deutschen Sprache und Kultur»

Estrella Chamorro es la nueva coordinadora del programa de «Alemán como Lengua Extranjera» (Deutsch als Fremdsprache, DaF) en el Colegio Alemán de Concepción. Sin embargo, este colegio alemán no le es desconocido: ya trabajó allí entre 2013 y 2021. Su trayectoria profesional también la llevó a Alemania.

«Sprache ist der zentrale Kern einer Kultur», erklärt Estrella Chamorro in fließendem Deutsch. Und Deutsch würden mehr als 100 Millionen Menschen weltweit sprechen. Sie zu verstehen und sich mit ihnen zu unterhalten, öffne neue Horizonte. Zudem sei der Spracherwerb eine großartige Chance, im internationalen Kontext nicht nur mit Englisch aufzuwarten. «Deutsch ist ein Plus, selbst wenn man später nach der Schule nicht an einer deutschen Universität studieren möchte.»

Estrella Chamorro wusste schon als Schülerin, dass sie Lehrerin werden wollte und studierte schließlich an der Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Nebenbei belegte die Chilenin Sprachkurse beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Den Impuls dazu lieferte ihr Vater. «Er interessierte sich sehr für deutsche Geschichte und Erfindungen, war fasziniert von der deutschen Sprache und arbeitet auch mit Deutschen zusammen.» Diese Leidenschaft färbte offenbar auf die Tochter ab. «Ich habe mich für Deutsch entschieden – ohne Vorkenntnisse – und empfand das Lernen nicht als schwierig, sondern als spannend.»

Von 2008 bis 2012 arbeitete Estrella Chamorro als Deutschlehrerin an der Deutschen Schule La Unión und übernahm dort die Prüfungen für das deutsche Sprachdiplom. Jeden Sommer – von 2007 bis 2015 – leitete sie zudem Deutschkurse für Studentinnen und Studenten an der Universidad de Talca. Dank eines Stipendiums des Pädagogischen Austauschdienstes konnte sie für ein Jahr an das Heinrich-Mann-Gymnasium in Erfurt gehen und dort den Schülerinnen und Schülern Spanisch beibringen. An der Regelschule Thomas Mann lehrte sie Deutsch als Zweitsprache für Einwanderer.

Schon während ihres Studiums hatte Estrella Chamorro ein Jahr lang in Kassel bei einer deutschen Gastfamilie verbracht. Nicht nur das Eintauchen in eine andere Kultur empfand sie als sehr interessant. Sie schrieb sich auch als Gasthörerin an der Universität Kassel ein und erfuhr dabei, wie die Europäische Union funktioniert. «Zudem lernte ich Trampolinspringen als Sportart kennen und lieben.»

In La Unión konnte sie an der Deutschen Schule gemeinsam mit dem Goethe-Institut Santiago deutschsprachige Filmvorführungen anbieten und in Kooperation mit dem DAAD deutschsprachige Vorträge organisieren. Und sie holte 2012 das Musikfestival «Deutsch rockt» nach La Unión, bei dem 15 Bands aus deutschen Schulen originale Lieder mit Texten auf Deutsch aufspielten. Für Estrella Chamorro beweisen solche Events: «Deutsch ist in Chile Teil eines großen Netzwerks.»

An der Deutschen Schule Concepción (DS Concepción) unterrichtete Estrella Chamorro neun Jahre lang Deutsch und war zuständig für die Sprachprüfungen der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen sowie die mündlichen Prüfungen des Gemischtsprachigen International Baccalaureate. Es folgten knapp vier Jahre Lehrtätigkeit am Instituto Alemán Carlos Anwandter in Valdivia. Jetzt ist sie an die DS Concepción zurückgekehrt.

Was macht nun guten Deutschunterricht aus? «Motivierte Lehrkräfte müssen die Bedingungen dafür schaffen und Freude wecken», antwortet Estrella Chamorro prompt. Als Sprachmittler sollten sie Schülerinnen und Schülern dabei helfen, Hemmungen abzubauen und Deutsch zu sprechen – egal, ob sie dabei zunächst Fehler machen. Sprache lebe durch Dialoge. Ein direkter Kontakt mit Deutschsprechenden sei für einen effektiven Unterricht auch sehr wichtig.

Die Deutsche Schule Concepción nehme dabei eine Schlüsselposition ein. «Sie schafft eine Nähe zur deutschen Kultur und Sprache.» Es gehe längst nicht nur darum, das sogenannte Erbe der deutschen Einwanderung in Chile zu bewahren, zum Beispiel durch traditionelle Feiern zu Ostern und Weihnachten oder dem Laternenlaufen. «Viele Schüler kommen von ihrem Austausch in Deutschland begeistert zurück.» Das sei gelebte, aktuelle Kultur: mit Deutschen direkt zu sprechen, dort Städte zu besichtigen und sich mit Gleichaltrigen auszutauschen.

Entsprechend verfolge die Deutsche Schule Concepción das Ziel, deutsche Kultur präsenter zu machen und den Spracherwerb in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen. «Die Schule hat viele Chancen, noch mehr das Deutsche zu fördern», ist die neue DaF-Koordinatorin Estrella Chamorro überzeugt. Sprache lasse sich auch über Musik, Theater, Rätsel und Spiele lebendig transportieren.

Für diese Aufgabe bringt sie einen reichen Erfahrungsschatz mit. Während ihrer ersten Tätigkeit an der DS Concepción und in Valdivia organisierte Estrella Chamorro die Wettbewerbe «Jugend debattiert» sowie «Deutsch lebendig», die landesweit zwischen den Deutschen Schulen in Chile und sogar international ausgetragen werden. Beide Initiativen fördern die Lektüre und die mündlichen Fähigkeiten auf Deutsch.

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