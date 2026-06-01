Marilyn Monroe zum 100. Geburtstag

Von Walter Krumbach

Causó sensación al comienzo de la década de 1950 como la rubia platinada más atractiva de Hollywood. Pero al poco tiempo demostró que tenía más que mostrar que un bello rostro y un cuerpo perfecto. En una carrera que duró apenas una docena de años, filmó películas de los más diversos géneros, desde comedias musicales hasta dramas psicológicos, demostrando una sólida capacidad de crear personajes complejos.

Marilyn Monroe kam vor 100 Jahren als Norma Jeane Baker in Los Angeles zur Welt. Ihre Mutter Gladys Pearl Baker arbeitete als Negativcutterin in der Filmindustrie. Norma Jeanes frühe Kindheit war unbeschwert, bis Gladys im Jahr 1934 eine schwere psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Das Mädchen kam unter die Vormundschaft des Staates und verbrachte die folgenden Jahre abwechselnd in einem Waisenhaus und bei Bekannten ihrer Mutter.

Die schwierigen Lebensumstände blieben nicht ohne Folgen für ihre Entwicklung. Das ständige Wechseln zwischen Waisenhaus und Pflegefamilien machte es ihr schwer, feste Bezugspersonen zu finden. In der Schule galt sie als durchschnittliche Schülerin, obwohl sie schriftstellerisches Talent zeigte und bei der Schülerzeitung mitarbeitete. Als ihr Adoptivvater 1942 beruflich nach West Virginia versetzt wurde, durfte er sie wegen der kalifornischen Kinderschutzbestimmungen nicht mitnehmen. Marilyn drohte erneut die Einweisung in ein Waisenhaus. Um dem zu entgehen, heiratete sie mit 16 Jahren den 21-jährigen James Dougherty.

Die blutjunge Marilyn Monroe als Pin-Up-Model

Nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg wurde Dougherty versetzt und Marilyn zog zu ihren Schwiegereltern. Sie arbeitete in einer Rüstungsfabrik, wo sie der Armeefotograf David Conover entdeckte: «Sie war wunderschön. Halb Kind, halb Frau, und in ihren Augen lag etwas, das mich berührte und faszinierte.» Er überredete sie zu einem Fototermin, aus dem bald viele wurden. Bald kam ein Kontakt mit einer Agentur zustande, Marilyn machte eine Ausbildung und war in relativ kurzer Zeit ein gefragtes Model. Ihre Bilder erschienen rasch in verschiedenen Magazinen, ab 1947 sogar auf Titelseiten internationaler Publikationen.

Das «Playboy»-Foto

Zeitgleich hatte sie bei der Filmgesellschaft 20th Century Fox Probeaufnahmen gemacht, die ihr einen Vertrag als Nachwuchsschauspielerin einbrachten. Sie erhielt zunächst Nebenrollen, konnte sich jedoch langsam hocharbeiten. James Dougherty war mit ihrem Interesse, beim Film Karriere zu machen, überhaupt nicht einverstanden, was zur Scheidung des Paares führte.

Anfang der 1950er Jahre spielte sie bereits Hauptrollen in «Niagara», «Blondinen bevorzugt» und «Wie angelt man sich einen Millionär?»

Im Dezember 1953 erschien die erste Ausgabe des Männermagazins «Playboy». Marilyns Konterfei schmückte die Titelseite und auf den Zentralseiten – ein großes, ausklappbares Blatt – war sie splitternackt und in Farbe porträtiert. Das Foto war Teil einer Serie, die der Fotograf Tom Kelley vier Jahre zuvor für einen Kalender aufgenommen hatte. Die Ausgabe erschien ohne Datum, da ihr Herausgeber Hugh Hefner nicht sicher war, ob es zu einer Nummer Zwei kommen würde. Dank Marilyns Foto verkaufte sich die Zeitschrift innerhalb weniger Wochen und der «Playboy» erschien fortan regelmäßig einmal im Monat.

Für die Klatsch- und Skandalpresse war das Bild ein gefundenes Fressen, ebenso für die Fox, die sich beeilte, drei Filme mit Marilyn Monroe zu drehen, um das Interesse des Publikums auszunutzen: «Clash by Night», «Don’t Bother to Knock» und «We’re Not Married!» Selbst die seriöse Illustrierte «Life» ließ sich von dem Medienrummel mitreißen und setzte ein Porträt Marilyns auf ihr Titelblatt.

Im Visier des FBI

Mit ihrem dritten Ehemann Arthur Miller

Die Karriere der bildschönen, begabten Schauspielerin blühte auf. Im Januar 1954 heiratete sie den Baseballspieler Joe DiMaggio. Das Paar fuhr auf Hochzeitsreise nach Japan und Marilyn sang in Korea vor 60.000 US-amerikanischen Soldaten.

Während der Dreharbeiten zu «Das verflixte 7. Jahr» entstand im September jenes später weltberühmte Foto, auf dem Marilyn Monroe auf einem U-Bahn-Lüftungsgitter steht und ihr Kleid vom Wind hochgeweht wird. DiMaggio bekam einen Wutanfall, die Ehe zerbrach. Neun Monate nach der Trauung reichte Marilyn die Scheidung ein.

Im Juni 1956 heiratete sie in dritter Ehe den Schriftsteller und Drehbuchautor Arthur Miller. Mit ihm hoffte sie, einen verlässlichen Lebenspartner gefunden zu haben, der ihr allerdings einige Unannehmlichkeiten bescheren würde. Miller wurde während der MacCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt, was zur Folge hatte, dass das FBI über Jahre eine Akte «Marilyn Monroe» führte. Miller zuliebe konvertierte sie zum Judentum, was wiederum dazu führte, dass ihre Filme in Ägypten verboten wurden. Miller schrieb für seine Frau die weibliche Hauptrolle des Films «Misfits – Nicht gesellschaftsfähig» (1961), eine moderne Figur mit Niveau und Charakter, weitab von der einfältigen Blondine, die sie sonst meistens spielen musste.

Krise am Filmset und dritte Scheidung

Die Dreharbeiten verzögerten sich, weil Marilyn verspätet oder gar nicht am Set erschien und Tabletten in hohen Mengen einnahm, bis Regisseur John Huston sie zum Entzug für zehn Tage in eine Klinik schickte.

Nach ihrer Rückkehr wurde der Film ohne weitere Zwischenfälle fertiggestellt.

Monroes Ehe konnte jedoch nicht gerettet werden. Sie hatte in Millers Tagebuch gelesen, dass er sie als ein hilfloses Kind sah, für das er nur Mitleid empfand. Im Januar 1961 ließ sich das Paar scheiden.

Nach Marilyn Monroes Tod verarbeitete Arthur Miller die gemeinsame Ehe im Drama «Nach dem Sündenfall» (1964), das weltweit großes Aufsehen erregte. In Chile führten das Drama von Miller kurz nach der Uraufführung die Deutschen Kammerspiele auf. Die Hauptrolle der Maggie (Marilyn Monroe) spielte Hanita Hallan.

Zwischen Ruhm und Selbstzerstörung

Robert Kennedy, Marilyn Monroe und John Kennedy bei der Feier des 45. Geburtstages des Präsidenten

Monroes gesamte Laufbahn war trotz der zahlreichen Erfolge ein ständiger Kampf. Es war eine Gratwanderung zwischen dem Erlaubten und dem Unzulässigen. Einmal nahm sie dazu offen Stellung: «Wenn ich immer alle Regeln befolgt hätte, hätte ich es nie zu etwas gebracht.»

Ihr Leben endete tragisch. Im Sommer 1962 stand ihre Karriere wieder an einem Wendepunkt. Sie plante, mit Marlon Brando eine Produktionsfirma zu gründen und die großen Frauenrollen Shakespeares zu spielen. Problematisch war jedoch zu der Zeit ihre Abhängigkeit von den Machtstrukturen in Washington. Sie hatte mit Präsident John Kennedy und mit seinem Bruder, dem Justizminister Robert Kennedy, intime Beziehungen. Von Unsicherheit gequält, griff sie unentwegt zu Tabletten.

Wahrscheinlich Suizid

Ihr Psychiater Ralph Greenson, bei dem sie ständig in Behandlung war, fand im Morgengrauen des 5. August 1962 ihren Leichnam. Der angesehene Gerichtsmediziner Thomas Noguchi führte die Obduktion durch. Er fand keine Gewaltanwendung vor, konstatierte eine Überdosis Nembutal in Verbindung mit Chloralhydrat und Promethazin und gab als Todesursache «wahrscheinlich Suizid» an.

Seitdem sind zahlreiche Fernsehreportagen und Bücher mit verschiedenen, zum Teil widersprüchlichen Theorien über Monroes Tod veröffentlicht worden, die selbst Thomas Noguchi 58 Jahre nach seiner Autopsie zu der Ansicht brachten: «Es gibt immer noch viele Menschen, die daran interessiert sind, ihren Körper zu exhumieren. Ich denke, wir sollten den Fall wieder öffnen.»

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