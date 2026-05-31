Jahreshauptversammlung der Aktiengesellschaft des Manquehue 

Am 25. April tagte die Jahreshauptversammlung der Manquehue-Aktiengesellschaft im großen Veranstaltungssaal des Sportvereins. Der Vorstandsvorsitzende Christian Hänel erstattete über die im Vorjahr geleistete Arbeit Bericht und richtete seine Aufmerksamkeit dabei auf das Projekt des neuen Parkplatzes. Er wies darauf hin, dass sämtliche Genehmigungen, um mit dem Bau zu beginnen, bei den Behörden eingeholt werden konnten. Die Arbeiten sollen spätestens am 29. Oktober dieses Jahres beginnen. Hänel hob zudem hervor, dass die Mitglieder mehrheitlich einen deutschen Architekturstil bevorzugen und Wert auf eine naturnahe Gestaltung legen. Für die Finanzierung des Projekts seien keine zusätzlichen Beiträge der Mitglieder erforderlich. Vorstandsmitglied Claudia Fehlandt informierte über die finanzielle Lage. Dabei hob sie hervor, dass es der Aktiengesellschaft gelungen sei, sich flexibel an regulatorische Veränderungen anzupassen, ohne die operative Rentabilität zu beeinträchtigen. Die Versammlung endete mit einem geselligen Beisammensein.