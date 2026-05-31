190 Jahre Zillertaler Auswanderung

Chilenische Nachfahren zu Jubiläumsfeier 2027 eingeladen

El año 2027 marcará un aniversario especial para los descendientes de los emigrantes del Zillertal, en Austria: hace 190 años las primeras familias abandonaron su tierra natal, motivo por el cual se celebrará una gran fiesta conmemorativa en mayo de 2027, a la que también están invitados descendientes provenientes de Chile.

Zum 190. Jahrestag der Auswanderung aus dem Zillertal findet vom 14. bis 17. Mai 2027 im Raum Mayrhofen ein internationales Nachfahrentreffen statt. Mayrhofen liegt im Zillertal im österreichischen Bundesland Tirol.

Das Auswanderer-Denkmal in Ramsau im Zillertal wurde 2012 enthüllt.

Bereits in den Jahren 1962, 1987 und 2012 hatten sich die Nachkommen der Auswanderer aus dem Zillertal in Österreich zu gemeinsamen Feiern zusammengefunden.

Besonders aufgerufen sind die Nachfahren in Chile: Alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam mit Kindern und Enkelkindern teilzunehmen. Laut Schätzungen gibt es in Chile rund 1.000 Nachkommen der Zillertaler Auswanderer.

Schon jetzt haben viele Nachfahren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Chile, den USA und Australien ihr Kommen angekündigt. Ziel ist es, alte Familienkontakte zu pflegen und neue Verbindungen zu knüpfen – denn fast alle der 1837 aus dem Zillertal ausgewanderten Familien sind miteinander verwandt..

Die verbindliche Anmeldung ist ab Anfang 2027 möglich:

www.1837-auswanderer.de

Bei weiteren Fragen können die Organisatoren Helga und Horst Bast kontaktiert werden:

info@1837-auswanderer.de