Proterm entwickelt nachhaltige Lösungen für Industrie und Umwelt

Proterm entwickelt nachhaltige Lösungen für Industrie und UmweltUmwelttechnik in Chile und Deutschland auf dem Vormarsch

Innovationen spielen heute eine zentrale Rolle, um die wirtschaftliche Entwicklung mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz zu verbinden. Besonders in Bereichen wie Wasseraufbereitung, Recycling und Energieeffizienz wächst weltweit der Bedarf an neuen technologischen Lösungen. Auch das Unternehmen Proterm aus Concepción beschäftigt sich mit Umwelt- und Industrietechnik und verfolgt internationale Entwicklungen der Branche. Ein wichtiger Treffpunkt für innovative Unternehmen war die IFAT Munich 2026. Die weltweit führende Fachmesse für Wasser-, Abwasser- und Recyclingtechnik fand vom 4. bis 7. Mai statt. Huber SE stellte dort neue Technologien für die Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie energieeffiziente Lösungen für Kläranlagen vor. Das bayerische Unternehmen Flottweg präsentierte unter anderem eine neue Dekanterzentrifuge zur effizienteren Klärschlammbehandlung und Wasserrückgewinnung.

Vor 35 Jahren in Concepción gegründet

Zur person

Christine Ward ist Betriebswirtin, absolvierte ihr Studium an der Universidad de Concepción und erwarb anschließend einen MBA an der Universidad Andrés Bello. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei der Citibank, wo sie zehn Jahre lang in verschiedenen Bereichen des Vertriebs tätig war. 2008 übernahm sie die Position der Vertriebsleiterin der Corporación Sanatorio Alemán de Concepción und arbeitete dabei eng mit deutschen Institutionen zusammen. Seit 2015 ist sie bei Proterm tätig: zunächst als Leiterin für Administration und Finanzen, seit 2017 als Geschäftsführerin des Unternehmens.

La empresa Proterm fue fundada hace 35 años en Concepción con el objetivo de contribuir al desarrollo de la industria de la región, especialmente en la búsqueda de soluciones para sus requerimientos térmicos y el cumplimiento de las entonces incipientes normativas medioambientales. Christine Ward, quien dirige Proterm como gerente general desde hace diez años, describe en una entrevista con Cóndor la evolución, el campo de acción y las nuevas áreas de servicio de la empresa.

Wie hat sich Proterm in den vergangenen Jahren weiterentwickelt?

Im Laufe der Jahre und mit der Stärkung der Umweltgesetzgebung hat sich Proterm auf weitere Regionen des Landes ausgeweitet, alle Industriesektoren erschlossen und zusätzliche Geschäftsbereiche in sein Dienstleistungsangebot aufgenommen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. So wurden zu den klassischen Bereichen Ingenieurwesen und Messungen an stationären Emissionsquellen weitere Felder wie Geruchsmanagement, Akustikengineering, Wassermanagement und andere hinzugefügt.

Heute beschäftigt das Unternehmen 110 Mitarbeitende und verfügt über vier Niederlassungen in Chile. Zudem bietet es seine Dienstleistungen auch in anderen Ländern wie Peru, Mexiko und Argentinien an.

Welche Rolle spielt Proterm bei der Unterstützung von Unternehmen in Chile, um Umweltvorschriften einzuhalten und Emissionen zu reduzieren?

Proterm ist unter anderem auf Umweltmessungen, Geruchsmanagement und Emissionsanalysen spezialisiert.

Die Mission von Proterm war stets, ein strategischer Partner der Industrie bei der Reduzierung von Umweltauswirkungen und der effizienten Nutzung von Ressourcen zu sein – insbesondere von Energie- und Wasserressourcen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat das Unternehmen sowohl modernste Technologien als auch qualifiziertes Fachpersonal integriert, um Dienstleistungen auf hohem Niveau anzubieten, die den aktuellen Umweltanforderungen entsprechen. Dadurch können Unternehmen fundierte Entscheidungen auf Basis präziser und verlässlicher Daten treffen und gleichzeitig bestehende sowie zukünftige Umweltvorschriften einhalten.

Welche innovativen Technologien oder Methoden nutzt Proterm, um industrielle Prozesse nachhaltiger und energieeffizienter zu gestalten?

Proterm ist bestrebt, technologisch stets auf dem neuesten Stand zu sein. Dazu pflegt das Unternehmen enge Partnerschaften mit internationalen Anbietern und führenden Unternehmen in verschiedenen Bereichen. Derzeit bestehen exklusive Vereinbarungen für Geräte und Software aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, den USA und Japan. Dies ermöglicht es Proterm, seinen Kunden die weltweit besten verfügbaren Lösungen anzubieten.

Welche aktuellen Herausforderungen im Bereich Umwelt und Innovation sehen Sie in Chile und wie positioniert sich Proterm, um diesen zu begegnen?

Von Concepción aus betreut Proterm Kunden in ganz Chile sowie in Peru, Mexiko und Argentinien.

Der Einsatz neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz eröffnet Dienstleistungsunternehmen wie Proterm neue Möglichkeiten, der Industrie bessere Lösungen anzubieten. Früher lag der Schwerpunkt vor allem auf der Bereitstellung von Daten und Berichten. Heute benötigt die Industrie jedoch keine zusätzlichen Diagramme und Auswertungen, sondern Partner, die Daten interpretieren, Risiken frühzeitig erkennen und handeln, bevor Probleme eskalieren. Diese Art der Innovation entwickelt Proterm derzeit unter dem Namen «VigIA»: ein Ansatz, der Management, Kontinuität und fachliche Expertise verbindet.

Fotos: Proterm