Deutsches Ensemble spielte an der Ursulinenschule Maipú

An der Deutschen Ursulinenschule Maipú fand ein besonderes musikalisches Treffen statt: Schülerinnen und Schüler aus Deutschland waren am 17. April zu Gast und gestalteten gemeinsam mit den Chören der Schule ein Konzert ganz im Zeichen der kulturellen Begegnung. Das Blechbläserensemble des Emil-Petri-Gymnasiums aus dem thüringischen Arnstadt präsentierte ein abwechslungsreiches Repertoire und begeisterte das Publikum. Ergänzt wurde das Konzert durch den Chor der Mittelstufe unter der Leitung von William Child sowie den Ehemaligenchor der Schule, die ebenfalls ihr musikalisches Können unter Beweis stellten.