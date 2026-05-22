Empfehlenswerte Klassikeinspielungen – Mai 2026

Ludwig van Beethoven: Die Klaviersonaten Vol. 2

Alfredo Perl (Klavier)

Audite, 5 CDs

Erscheint am 8. Mai 2026.

Nach seiner erfolgreichen Gesamteinspielung in den 1990er Jahren begab sich Alfredo Perl jetzt erneut ins Tonstudio, um Beethovens sämtliche Sonaten, Bagatellen, Variationen, Fantasien und Präludien für Klavier aufzunehmen. Die zweite Folge enthält einige der beliebtesten Sonaten, wie die «Mondscheinsonate», die «Pastorale», die «Waldstein» und die «Appassionata».