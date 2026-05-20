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Wednesday, 20. May 2026
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Versöhnungsgemeinde verabschiedet Pastor Sebastian Fitzke

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Von Redaktion

Beim Gottesdienst am 26. April verabschiedete die Versöhnungsgemeinde Pastor Sebastian Fitzke und seine Familie. Der gebürtige Braunschweiger war gemeinsam mit seiner Frau Hanni und seinem Sohn Paul im September 2024 nach Chile gekommen. Auch über die Gemeindearbeit hinaus engagierte sich das Ehepaar in der deutsch-chilenischen Gemeinschaft, insbesondere im musikalischen Bereich: Hanni Fitzke-Engel leitete rund anderthalb Jahre den Frohsinn-Chor, während Sebastian Fitzke als Mitglied im Männerchor mitsang. Die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier, Edzard zu Knyphausen, Vorsitzender des Gemeindevorstands, und Jaime Pozo, Vorsitzender des Frohsinn-Chors, würdigten in ihren Ansprachen unter anderem das besondere Engagement der Familie.

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