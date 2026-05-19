Porträt – Felipe Wilenmann 

Präsident der Chilenisch-Schweizerischen Handelskammer

«Wer weiß, woher er kommt, kann bewusster entscheiden, wohin er geht»

Felipe Wilenmann von Bernath fue reelegido en abril por dos años más como presidente de la Cámara Chileno Suiza de Comercio. El experto cuenta con amplia experiencia internacional en la implementación de programas complejos para la prevención de la delincuencia financiera y la corrupción. Sin embargo, su camino profesional no estaba predeterminado: «Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran médicos; parecía mi destino seguir la misma trayectoria. Pero me di cuenta de que mi aptitud e incluso mi pasión estaban en las matemáticas, la historia y, de alguna manera, en la economía».

«Väterlicherseits stamme ich von Schweizern aus dem Kanton Bern ab, die im 19. Jahrhundert nach Kalifornien kamen, um Gold zu suchen, aber schließlich in Chile landeten. Mein Großvater Zoltan Bernath mütterlicherseits, den ich noch kennenlernen durfte, kam 1939 aus Ungarn und heiratete meine Großmutter in Freirina im Norden Chiles», erzählt Felipe Wilenmann. Er selbst wurde 1981 in Santiago geboren und lebte in Vitacura, bis er mit 26 Jahren in die Schweiz ging. «Meine schönsten Erinnerungen habe ich an das Haus meiner Großmutter mütterlicherseits in Santa María de Manquehue und vor allem an Santo Domingo, wo ich schon als Kind Golf und später Tennis spielte. Hier waren wir 16 Cousins, die immer zusammen waren und viel Spaß hatten. Ich habe zwei Brüder; alle besuchten wir auf Beschluss meines Großvaters mütterlicherseits die Alliance Française.»

Felipes Eltern waren im Gesundheitswesen tätig: seine Mutter als Hebamme und der Vater als Radiologe. Auch sein Großvater und sein Urgroßvater waren Ärzte: Es schien eigentlich klar, dass auch er Medizin studieren würde. Doch dann stellte er fest, dass seine Begabung und Leidenschaft der Mathematik und der Geschichte galten, und in gewisser Weise auch der Wirtschaft.

«Ich erinnere mich noch gut an den ersten Tag, an dem mich der Campus San Joaquín der Pontificia Universidad Católica, der gerade erst mit der U-Bahn zu erreichen war, in seinen Bann zog», erinnert er sich. «Das Studium war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dazu habe ich auch selbst beigetragen, indem ich stets die schwierigsten Fächer wählte und meinen Stundenplan stark überlud. Im letzten Semester, als wir schon das Aufbaustudium absolvierten, begann ich zudem zu arbeiten, zuerst bei L’Oréal und dann bei Nestlé, was mich in die Schweiz führte – in den französischsprachigen Teil, wo ich mich von der ersten Minute an zu Hause fühlte. Ganz nach dem Motto: Wer weiß, woher er kommt, kann bewusster entscheiden, wohin er geht. Bei Nestlé war es durchaus üblich, dass Führungskräfte am International Institute for Management Development, einer privaten Wirtschaftshochschule in

Lausanne, studierten; ein Traum, den ich seit 2004 hegte und mir im Jahr 2021 erfüllen konnte.»

Felipe Wilenmann hatte leitende Positionen im Finanzbereich bei ausländischen multinationalen Unternehmen inne und verfügt über direkte Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Programme zur Prävention von Finanzkriminalität und Korruption auf internationaler Ebene. Seit 17 Jahren ist er für das Schweizer Unternehmen SICPA tätig, derzeit als Geschäftsführer von SICPA Chile. Besonders stolz ist er darauf, SICPA Chile, SICPA Ecuador, SICPA Dominikanische Republik und SICPA Argentinien gegründet und die Mitarbeiter eingestellt zu haben, die diese Unternehmen heute erfolgreich leiten.

Im Jahr 2024 übernahm Felipe den Vorsitz der Chilenisch-Schweizerischen Handelskammer, nachdem er ab 2013 dort als Rechnungsprüfer tätig war, 2020 als Schatzmeister in den Vorstand berufen und 2023 zum Vizepräsidenten gewählt worden war. Im April wurde er für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. «Der Schwerpunkt meiner Aufgabe liegt darin, das kontinuierliche Wachstum fortzusetzen, das bereits unter den vorherigen Vorständen erreicht wurde, und so eng wie möglich mit der Botschaft und den Schweizer Institutionen zusammenzuarbeiten. Und natürlich unterstützen wir alle Mitglieder bei der Erreichung ihrer unternehmerischen Ziele. Kurzfristig müssen wir die neu definierte Strategie für die Jahre 2026 bis 2030 umsetzen und die Swiss Innovation Week 2025, die wir anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums veranstaltet haben, neu auflegen, damit sie langfristig Bestand hat. Innovation ist das, was die Schweizer Wirtschaft am meisten auszeichnet!» So wird beispielsweise auch ein ERP-System eingeführt, um die Datenerfassung der mit der Schweiz verbundenen Wirtschaft in Chile zu verbessern.

Im Jahr 2007 heiratete Felipe Wilenmann und lebte mit seiner Frau zunächst in der Schweiz. Hier wurden zwei Kinder geboren, ein drittes kam in Chile zur Welt. Seit mehreren Jahren ist das Paar getrennt, pflegt aber ein sehr gutes Verhältnis als «Co-Eltern».

In seiner Freizeit besucht Felipe ein Fitness-Studio, spielt Tennis, geht gern bergsteigen und fährt im Winter in Chile Ski; manchmal auch in der Schweiz. Außerdem liest er viel, vor allem Geschichtsbücher, schaut aber auch Nachrichtensendungen, Serien und Filme. «Meine Geschwister und ich stehen uns sehr nahe und essen am Wochenende oft gemeinsam mit unseren Eltern zu Mittag. In der chilenischen Küche liebe ich besonders ‚porotos granados‘, Meeresfrüchte und Fisch. Was die Schweizer Küche betrifft, mag ich Fondue, Raclette und gut zubereitete Rösti. Am beeindruckendsten in der Schweiz ist jedoch die ausgezeichnete italienische und französische Küche, die man dort überall findet.»

Gern erinnert er sich an seine drei Lieblingsreisen: «Einmal war ich zwei Monate lang in Europa als Rucksacktourist unterwegs. 2022 war ich mit meinem Bruder Javier in Tansania und Ruanda, und schließlich bleibt eine Kreuzfahrt zu den griechischen Inseln und nach Süditalien unvergesslich. Außerdem hatte ich das Glück, 2024 mit meinen Kindern nach Rom und an die Amalfiküste zu fahren – ein wunderbares Erlebnis!»

Foto: privat