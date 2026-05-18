Botschaftsempfang zu 110 Jahren AHK Chile

Auftakt zum Jubiläumsjahr

Mit einem feierlichen Empfang in der Residenz der deutschen Botschafterin Susanne Fries-Gaier hat die Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer (AHK Chile) am 23. April den Start ihres Jubiläumsjahres eingeläutet. Rund 110 Jahre nach ihrer Gründung versammelten sich Vertreter aus Wirtschaft, Diplomatie und Gesellschaft, um dieses Ereignis zu würdigen. Die Veranstaltung markierte den Auftakt zu einer Reihe von Aktivitäten, mit denen die AHK Chile ihr Jubiläum im Jahr 2026 begeht. Seit ihrer Gründung im Jahr 1916 in Valparaíso versteht sich die Kammer als Brückenbauer zwischen Deutschland und Chile. Über Jahrzehnte hinweg hat sie deutsche Unternehmen beim Markteintritt in Chile unterstützt und zugleich chilenische Firmen bei der Suche nach internationalen Partnern begleitet. Im Rahmen des Abends wurde auch die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen der AHK Chile und ProChile bekanntgegeben – ein weiterer Schritt zur Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Leitgedanken, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und neue Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung beider Länder zu setzen.