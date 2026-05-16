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Jorge Sandrock wird Botschafter in Berlin

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Von Redaktion

Präsident José Antonio Kast hat Jorge Sandrock zum neuen Botschafter Chiles in Deutschland ernannt. Der Verfassungsrechtler ist Projektleiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung in Chile und verantwortet dort unter anderem das Regionalprojekt Lateinamerika. Zuvor leitete er innerhalb der Stiftung bereits die Projekte in Chile und Argentinien.

Sandrock ist zudem seit 2002 als Dozent für Verfassungsrecht an der Juristischen Fakultät der Universidad Adolfo Ibáñez tätig.

Sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte er an der Pontificia Universidad Católica de Chile und erwarb anschließend einen Master of Laws (LL.M.) an der Universität Heidelberg in Deutschland. Jorge Sandrock ist in Temuco geboren und in Osorno aufgewachsen, wo er auch die Deutsche Schule besuchte. Seine Familie gehörte zu den ersten deutschen Einwanderern, die sich 1852 in Chile niederließen.

Jorge Sandrock ist Vater von vier Kindern und Mitglied der Burschenschaft Araucania.

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