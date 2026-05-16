Astronomie-Netzwerk stärkt Chiles Schulen

Lo que comenzó hace 16 años como una iniciativa educativa es hoy una red a nivel nacional: la Fundación Educacional Red Astroprofesores de Chile conecta la investigación científica de alto nivel con la realidad escolar, alcanzando a cientos de docentes y miles de estudiantes en todo el país.

Zur Person

Patricio Castro ist Physik- und Naturwissenschaftslehrer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Schule, Hochschule und Wissenschaftskommunikation. Internationale Erfahrung sammelte er unter anderem an der Universität Heidelberg und dem Haus der Astronomie in Heidelberg. Der Mitbegründer und Präsident der Fundación Educacional Red Astroprofesores de Chile koordiniert seit 2015 landesweite Fortbildungen für Lehrkräfte und setzt sich für die Stärkung des Themenbereichs «Erde und Universum» im chilenischen Lehrplan ein. Er ist Mitglied von National Astronomy Education Coordinator–Chile, einer internationalen Initiative zur Förderung von Astronomie und Bildung.

(sik) Rund 1.400 Lehrerinnen und Lehrer wurden bislang durch die Fundación Educacional Red Astroprofesores de Chile fortgebildet. Das Netzwerk erstreckt sich von Nord- bis Südchile. Es sorgt dafür, dass das aktuelle Wissen von Einrichtungen wie der Universität Heidelberg und dem Heidelberg Center in den Lehrplan des Fachs «Geowissenschaften und Universum» einfließt und arbeitet eng mit 14 Hochschulen sowie internationalen Forschungseinrichtungen zusammen. Kontakte zu Observatorien wie Alma, Paranal und Las Campanas ermöglichen es, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in den Unterricht zu integrieren.

«Inés Recio, akademische Geschäftsführerin des Heidelberg Center, und Patricio Castro»

«Wissenschaft im Klassenzimmer lebendig machen»

«Unser Ziel war von Anfang an, eine echte Brücke zwischen Wissenschaft und Schule zu bauen», sagt Patricio Castro, Leiter der Stiftung und selbst Lehrer. «Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern darum, wie man Wissenschaft im Klassenzimmer lebendig und verständlich macht.»

«Eine Lehrerin des Netzwerks reiste mit Schülerinnen und Schülern zur NASA.»

Im Zentrum stehen praxisnahe Projekte: Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Themen wie Lichtverschmutzung, Exoplaneten, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen, oder der Struktur des Universums. Unterstützt werden die Lehrkräfte durch speziell entwickelte Materialien, darunter sogenannte didaktische Koffer, die Experimente und Unterrichtseinheiten enthalten und landesweit eingesetzt werden können.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Austausch, insbesondere mit Deutschland. «Die Zusammenarbeit hat uns geholfen, neue didaktische Ansätze kennenzulernen und an unsere Realität in Chile anzupassen», erklärt Castro. «Davon profitieren letztlich die Schülerinnen und Schüler.»

«Abschluss des Kongresses in Antofagasta 2025, der mit einem vollen Erfolg endete»

Doch trotz ihrer Erfolge steht die Stiftung vor großen Her-ausforderungen. Mit dem Auslaufen der Förderung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst im Jahr 2025 ist die Finanzierung ungewiss. Derzeit werden laufende Kosten wie der Betrieb der Internetseite oder organisatorische Aufgaben teilweise von den Mitgliedern selbst getragen. «Wir haben eine funktionierende Struktur aufgebaut, die nachweislich wirkt», betont Castro. «Jetzt brauchen wir die Unterstützung, um diese Arbeit fortzuführen und weiter auszubauen.»

«Lehrkräfte des Red Astroprofesores aus verschiedenen Regionen Chiles gemeinsam mit deutschen Lehrkräften»

Geplant sind bereits weitere Großprojekte: Für 2025 ist der vierte Congreso Nacional de Educación Astronómica vorgesehen, 2026 soll ein international ausgerichtetes Treffen in Antofagasta folgen – einer Region, die sich in der Vergangenheit als besonders dynamisch für die Initiative erwiesen hat.

Die «Astrofantásticos»

«Das Netzwerk zeigt seinen Experimentierkoffer am Tag der offenen Tür beim Heidelberg Center.» «Patricio Castro gibt eine Weiterbildung in der Universidad de La Serena.»

Neben der fachlichen Förde-rung verfolgt das Netzwerk auch ein gesellschaftliches Ziel: bessere Bildung für alle Schülerinnen und Schüler. Patricio Castro unterrichtet am Liceo Chiloé in Puente Alto, wo er unter anderem die Schülergruppe «Astrofantásticos» ins Leben gerufen hat. «Jedes Jahr entwickle ich neue innovative Ansätze und baue eine Gruppe begeisterter Schülerinnen und Schüler auf, die freiwillig einmal pro Woche länger bleiben, um über Wissenschaft zu sprechen, zu experimentieren, Projekte

zu entwickeln – und zu träumen.» Der Pädagoge betont: «Astronomie ist für uns ein Werkzeug, um Neugier zu wecken, kritisches Denken zu fördern und neue Perspektiven zu eröffnen.» Für den Lehrer stehen Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt: «Wenn wir es schaffen, sie für Wissenschaft zu begeistern, haben wir viel erreicht.»

«Das Planetario OCOA, Partner des Netzwerks und idealer Ort für Fortbildungen»

Zukunft des Red Astroprofesores

Im Jahr 2025 hat die Stiftung mit einem astronomischen Thema, das sie auch in der Lehrerfortbildung einsetzt, an einem chileweiten Kongress in La Serena teilgenommen und gewonnen. «Derzeit sammeln wir Geld, um Chile bei einem lateinamerikanischen Kongress in Medellín, in Kolumbien, zu vertreten. Es gibt Chancen, aber es ist aufgrund des großen Bildungsunterschieds schwierig für uns.»

Die Zukunft des Red Astroprofesores hängt nun maßgeblich davon ab, ob es gelingt, neue finanzielle Unterstützung zu sichern. Klar ist jedoch schon jetzt: Das Netzwerk hat gezeigt, wie wirkungsvoll die Verbindung von Forschung, internationaler Zusammenarbeit und engagierter Bildungsarbeit sein kann.