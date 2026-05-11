Lesung im Goethe-Institut

«Hamburgo Valparaíso entre puertos»

Das Goethe-Institut Chile lud am 18. April zur Lesung des Buches «Hamburgo Valparaíso entre puertos» mit dem Autor Hernán Rodríguez ein. Das Interesse war groß: Mehr als 30 Besucherinnen und Besucher füllten den Bibliothekssaal bis auf den letzten Platz. Nach der Begrüßung durch Alexander Schultheis, Leiter der Bibliothek des Goethe-Instituts, schilderte Hernán Rodríguez die Entstehungsgeschichte seines historischen Romans. Das Publikum reagierte sehr positiv auf die Präsentation, was sich auch im anschließenden regen Buchverkauf widerspiegelte.