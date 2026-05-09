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Saturday, 9. May 2026
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«Resonancia» – Werke von Sibylle von Baer 

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Von Redaktion

Ausstellung im DCB 

Zur Eröffnung der Keramikausstellung von Sibylle von Baer unter dem Titel «Resonancia» am 9. April im DCB kamen rund 80 Besucherinnen und Besucher – das Interesse war groß. Über ihre Arbeiten sagte die Künstlerin: «Die Werke entstanden aus einer Suche, die mich dazu brachte, mich wieder mit mir selbst zu verbinden.» Inspiriert von Kindheitserinnerungen begann sie während der Pandemie erneut, Naturmaterialien wie Steine, Moose und Blätter zu sammeln und künstlerisch zu verarbeiten. In einem offenen Prozess entstanden keramische Objekte, bei denen sie sich erlaubte, «wie in der Kindheit zu staunen» und ohne festen Zweck zu arbeiten. Die Werke betonen die Bedeutung von Langsamkeit und Aufmerksamkeit, denn «das Arbeiten von Hand verlangt Zeit, Beobachtung und Wiederholung». Am Ende verschmelzen Natur, Erinnerung und künstlerisches Schaffen zu dem, was die Künstlerin selbst als «Resonanz» beschreibt.

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