Drei Wochen Leben und Lernen in Deutschland

Drei Wochen Leben und Lernen in Deutschland32 Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Temuco

Para 32 alumnos y alumnas del Colegio Alemán de Temuco, el sueño de estudiar en Alemania se hizo realidad. Los jóvenes, desde 7º básico a IIº medio, participaron en un viaje de estudios de tres semanas al Instituto Humboldt en Lindenberg, Baviera.

(sik) «Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe viel Deutsch gelernt und Teile Deutschlands besucht – und das Land lieben gelernt!», berichtet Martina Lamas begeistert. Sie ist eine der 32 Jugendlichen der Deutschen Schule Temuco, die vom 27. Februar bis zum 24. März mit Gleichaltrigen im Humboldt-Institut in Lindenberg gemeinsam lebten und lernten. Im Mittelpunkt stand das intensive Erlernen der deutschen Sprache: 30 Unterrichtsstunden pro Woche in kleinen Lerngruppen von etwa 15 Personen und ein internationales Umfeld sorgten für optimale Bedingungen.

Das Humboldt-Institut liegt idyllisch auf einem Hügel mit Blick auf die Alpen im bayerischen Allgäu und bot für den Sprachaufenthalt ideale Voraussetzungen. Neben modernen Unterrichtsräumen standen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung. Nach dem Unterricht und an den Wochenenden nahmen die Schülerinnen und Schüler an sportlichen, kreativen und kulturellen Aktivitäten teil.

Doch der Aufenthalt bot weit mehr als Grammatik und Wortschatz. Die Jugendlichen konnten auch den Alltag und die Kultur Deutschlands kennenlernen.

Höhepunkte waren die Ausflüge in die Region: der Besuch der Allianz Arena in München, des Schlosses Neuschwanstein sowie der Insel Lindau am Bodensee gaben Einblicke in die Vielfalt Süddeutschlands. Nicht nur die «großartige Gelegenheit, die Sprache zu verbessern», wusste Simona Figueroa, Schülerin der Deutschen Schule Temuco, zu schätzen, sondern auch «neue Leute kennenzulernen und mehr über die deutsche Kultur zu erfahren» habe den Aufenthalt besonders gemacht.

Die Reise kam durch eine Kooperation zwischen der Deutschen Schule Temuco und dem Humboldt-Institut zustande. Nach einem Besuch der Institutsleiterin in Chile im Jahr 2025 wurde das Projekt initiiert und schließlich vom Schulvorstand genehmigt. Das Interesse war groß: Rund 90 Schülerinnen und Schüler meldeten sich zunächst an, letztlich konnten jedoch 32 teilnehmen.

Begleitet wurde die Gruppe von Karin Tegtmeier, Koordinatorin des Kindergartens, und Francisca Restovic von der Kommunikationsabteilung. Beide erlebten die Reise ebenfalls als bereichernde Erfahrung. Die Deutsche Schule Temuco sieht in dem neuen Programm einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler, der neben der sprachlichen Förderung auch die Selbstständigkeit, Anpassungsfähigkeit und die internationale Perspektive fördert.

Quelle und Fotos: DS Temuco