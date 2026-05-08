Singkreis Arturo Junge auf Deutschlandtournee

Klangvolle Reise voller Gemeinschaft und Erlebnisse

Der Singkreis Arturo Junge war vom 31. März bis 14. April auf erlebnisreicher Deutschlandtournee unterwegs. Unter der Leitung von Karin Friedli gestalteten die 36 Sängerinnen und Sänger Konzerte und musikalische Begegnungen in verschiedenen Städten und Regionen. Die Reise führte den Chor durch den Schwarzwald sowie nach Bayern und Baden-Württemberg – mit Stationen unter anderem in St. Blasien, Freiburg, Grafenhausen, Menzenschwand, Oberammergau, Füssen, Lauingen, Gundelfingen und Stuttgart. Neben intensiven Proben und eindrucksvollen Auftritten blieb auch Zeit, die Landschaften und Städte zu entdecken – ob beim gemeinsamen Essen, im Schnee oder bei fröhlichen Ostertraditionen. Unvergessliche Momente für die Chormitglieder waren die Auftritte in beeindruckenden Kirchen wie dem Dom von St. Blasien und der Wieskirche, oft begleitet von Orchestern und befreundeten Chören. So wurde die Reise zu einer gelungenen Mischung aus Musik, Begegnungen und kulturellem Austausch.