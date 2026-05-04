Tagung in Deutscher Schule Puerto Varas

Schulbibliotheken im Fokus

En el Colegio Alemán de Puerto Varas se realizó el III Encuentro de Encargados de Biblioteca de Colegios Alemanes de Chile. La instancia reunió a profesionales del área con el objetivo de fortalecer el rol de las bibliotecas escolares como espacios clave en los procesos educativos, promoviendo el intercambio de experiencias, la innovación y el trabajo colaborativo entre establecimientos.

Carlos Lang (DS Puerto Varas, stehend), César Ramírez (DS Valparaíso), Astrid Opitz (DS Concepción), Claudia Sandoval (Colegio Suizo Santiago), Marianne Ibáñez (DS Santiago Vitacura), Karen Muñoz (Epa), Cristian Duarte (DS Temuco) und Rodolfo Muñoz (DS Punta Arenas); Verónica Barquesi (DS San Felipe, sitzend), Mixie Delgado (Ursulinenschule, Maipú), Gloria Vásquez (DS Osorno), Gabriela Corvalán (Deutsche Sankt Thomas Morus Schule), María Cecilia Vergara (DS Villarrica), Bárbara Müller (DS La Serena), Marianne Korts (DS Temuco), Viviana Ojeda (DS Puerto Varas) und María José Aravena (Verbo Divino Chicureo)

Am 19. und 20. März fand zum dritten Mal das Treffen der Bibliotheksverantwortlichen der Deutschen Schulen in Chile statt, um die Rolle der Bibliotheken im schulischen Kontext zu stärken. An der Deutschen Schule Puerto Varas wurde die Veranstaltung von Schulleiterin Sandra Grothusen eröffnet. Die Teilnehmer tauschten Erfahrungen aus und reflektierten über aktuelle Herausforderungen für Schulbibliotheken, insbesondere im Hinblick auf neue Technologien.

Das alle zwei Jahre stattfindende Treffen hat das Ziel, sich als Plattform für gemeinsames Lernen zu etablieren und den Beitrag der Bibliotheken zu Bildungsprozessen weiter zu stärken. In diesem Zusammenhang wurden Workshops und Fortbildungen zu Arbeitsmethoden, Innovation im Bibliotheksmanagement sowie Strategien zur Stärkung der Verbindung zwischen Bibliothek und Schulgemeinschaft angeboten.

Zu den zentralen Themen gehörten der Austausch erfolgreicher Erfahrungen zwischen den verschiedenen Schulen, die Förderung der Lesekompetenz durch Strategien zur Steigerung der Lesemotivation und -freude sowie die Notwendigkeit, den Zugang zu digitalen Ressourcen weiter auszubauen. Zudem wurde die Bedeutung hervorgehoben, die Bibliothek als zentralen pädagogischen Raum zu festigen, der die Bildungsprozesse der Schülerinnen und Schüler aktiv unterstützt.

Die Teilnehmer waren sich einig, die Zusammenarbeit innerhalb dieses Netzwerks weiter zu stärken, und sprachen sich für gemeinsame Initiativen wie den Austausch von Medienbeständen und die Entwicklung gemeinsamer Projekte aus. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, vorhandene Ressourcen effizienter zu nutzen und die gesamte Bildungsgemeinschaft der Deutschen Schulen in Chile zu bereichern.

Text und Foto: DS Puerto Varas