Lesen – der Schlüssel zum Erfolg

Leer en voz alta es una clave fundamental: incluso unos pocos minutos al día pueden fortalecer de manera decisiva el desarrollo del lenguaje, la concentración y la motivación por la lectura en los niños.

Von Alexander Schultheiß, Bibliothekar des Goethe-Instituts

Gerade in Zeiten von Fake-News und der Diskussion über das Verbot von Smartphones in Schulen sollte man zu Hause das Buch wieder mehr in den Vordergrund stellen. Das Vorlesen ist besonders wichtig im Kindesalter, darum ist es sehr förderlich, wenn die Eltern zu Hause ihren Kindern etwas vorlesen.

Was brauchen Kinder, um gerne zu lesen? Einfühlung, Fantasie – und Menschen, die ihnen Geschichten nahebringen.

Unsere Bibliothek bietet neben einer Vielzahl von Kinder- und Jugendbüchern auch einen Lesekoffer für Grundschulen an. Der «Bücherkoffer» enthält zweisprachige Bücher (deutsch/spanisch), die über die Bibliothek des Goethe-Instituts angefordert werden können, um das Lesen in beiden Sprachen zu unterstützen.

Für 20.000 Pesos im Jahr kann sich eine Familie in der Bibliothek einschreiben und die Medien für zwei Wochen nach Hause ausleihen. Außerdem ist eine Verlängerung um weitere zwei Wochen möglich.

Ob Ritter, Raumfahrer oder Rekord-Sportler – Bücher öffnen Welten für Kinder: Beim bundesweiten Vorlesetag in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum lauschen die jungen Zuhörer gespannt.

Unser Buchbestand wird regelmäßig mit aktuellen Büchern erweitert. Unter unseren Medien für Deutsch als Fremdsprache findet man besonders viel leichte Leselektüre, aber auch Medienangebote zur Prüfungsvorbereitung zu den verschiedenen Sprachprüfungen. Gemeinsame Angebote aus der Sprachabteilung und der Bibliothek wie zum Beispiel der Spieleclub oder das Sprachcafé runden das Üben des Lesens und Sprechens der deutschen Sprache ab.