105 Kinder beim «Tag auf Rädern»

Una excursión especial para niños de familias del Club Suizo: en el marco del programa de verano SwissCamp, 105 niños recorrieron en sus vehículos las calles cerradas especialmente para la actividad hasta llegar al Parque Deportivo Estadio Nacional.

(sik) Wer am 8. Januar zu Fuß Richtung Estadio Nacional unterwegs war, staunte nicht schlecht: Mit Fahrrädern, Scootern, Inlineskates und Skateboards fuhren hier über 100 Jungen und Mädchen auf den gesperrten Straßen. Ihr Ziel war der Skatepark und die Sportanlagen am Estadio Nacional.

Viel Organisation und Aufwand hatten die engagierten Eltern vom SwissCamp auf sich genommen, damit dieser Ausflug stattfinden konnte. Denn für eine sichere Fahrt durch die Straßen musste die Gemeinde den westlichen Teil der Avenida Campo de Deportes sperren. Freiwillige Eltern unterstützten außerdem die Aktion, indem sie den Verkehr mit Fähnchen umleiteten. Fahrzeuge der Gemeinde begleiteten die Gruppe zusätzlich aus Sicherheitsgründen.

Am Ziel angekommen, nutzten die Kinder mit großer Begeisterung den Skatepark und probierten verschiedene Tricks und Fahrtechniken aus. Anschließend sorgte ein Besuch im Schwimmbad des Wasserparks am Stadion für Abkühlung und weiteren Spaß.

Nach dem sportlichen Vormittag kehrten die Kinder gemeinsam auf ihren Rädern zum Schweizer Club zurück, wo sie den Ausflug bei einem gemeinsamen Mittagessen ausklingen ließen. Für alle war dies ein gelungenes Gemeinschaftserlebnis – mit viel Bewegung und vielen schönen Erinnerungen.

Das SwissCamp – ein Sommerprogramm für Kinder an vertrauten Orten

SwissCamp es una iniciativa sin fines de lucro que ofrece programas de verano e invierno para niños y niñas a partir de los cuatro años. El foco está puesto en el deporte, el juego y los hábitos saludables. SwissCamp se realiza en el Club Suizo de Santiago y ofrece a los niños un espacio seguro, dinámico y alegre, donde pueden sentirse cómodos y felices.

(sik) SwissCamp entstand aus einer Initiative der Trainerinnen der Fußballmannschaft der Mütter der Schweizer Schule (SwissGeneris). Dabei wurde deutlich, dass Mütter und Mitglieder des Schweizer Clubs ähnliche Erfahrungen gemacht hatten: Jüngere Kinder tun sich in klassischen Sommerprogrammen oft schwer, besonders wenn sie die Betreuer nicht kennen und die Gruppen sehr groß sind.

Der Schweizer Club und die Schweizer Schule sind den Kindern vertraute Orte, und viele kannten ihre Trainerinnen bereits aus Sportkursen und Workshops. So wurde im Sommer 2024 das erste SwissCamp-Sommerprogramm mit rund 30 Teilnehmern organisiert. Es war ein großer Erfolg: Kinder unterschiedlichen Alters verbrachten zwei Wochen gemeinsam, wuchsen als Gruppe zusammen und erlebten Sport und Freizeitaktivitäten im Freien als Gemeinschaft.

Entwicklung des Programms

Auch im Sommer 2025 gab es beim SwissCamp wieder viele Anmeldungen – die Nachfrage war sogar größer als die verfügbaren Plätze. Das Programm lief über den ganzen Januar. Während des Jahres folgten das Sportkarussell sowie das erste Winterlager.

Das Angebot umfasst viele verschiedene Sportarten wie Fußball, Volleyball, Schwimmen, Badminton und Basketball. Zusätzlich gibt es Ausflüge und Aktivitäten im Freien sowie Besuche in verschiedenen Museen. Im Winter besuchte die Gruppe zum Beispiel die Konditorei Mozart, wo jedes Kind seine eigene Torte herstellen durfte. Im Sommer standen unter anderem das Naturkundemuseum, das Eisenbahnmuseum und das Museo Taller auf dem Programm.

Neues im Jahr 2026

2026 kamen neue Angebote dazu: Schwimmen im Estadio Nacional in der ersten Woche jedes Programms – im Schwimmbad, das für die Panamerikanischen Spiele 2024 eröffnet wurde. Eine neue Veranstaltung war außerdem der «Tag auf Rädern».

Für die älteren Kinder gibt es etwas ganz Besonderes: eine Campingwoche mit Trekking, Ernteaktivitäten und Sport.

Die Jungen und Mädchen sind gemeinsam mit SwissCamp gewachsen – und auch das Programm hat sich mit ihnen weiterentwickelt. Sie bilden eine Gemeinschaft, in der Freundschaft, Zusammenhalt und Bewegung im Mittelpunkt stehen..

