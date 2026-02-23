Zum 250. Geburtstag von E. T. A. Hoffmann

Im Reich des Unheimlichen

E.T.A. Hoffmann, cuyo nombre completo era Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, fue un destacado autor y compositor alemán del siglo XIX. Nació en Königsberg, Prusia Oriental, el 24 de enero de 1776 y falleció en Berlín el 25 de junio de 1822. Su vida estuvo marcada por carreras en derecho, la música y la literatura, donde se destacó especialmente en el género del terror y la fantasía.

Vor 250 Jahren wurde in Königsberg in Ostpreußen ein Autor geboren, der der deutschen Literatur das Fürchten lehrte – und zugleich das Staunen beibrachte. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Jurist aus Pflicht, Künstler aus Notwendigkeit, Erzähler aus innerem Zwang, schrieb Geschichten, in denen sich die Wirklichkeit nie ganz sicher fühlen darf. Bei ihm wackelt der Boden, flackert das Licht, und hinter jeder bürgerlichen Fassade lauert etwas Unheimliches. E. T. A. Hoffmann gilt als einer der frühesten und wichtigsten Vertreter der Schwarzen Romantik, insbesondere im deutschsprachigen Raum.

ETA Hoffmann, Selbstbildnis, 1822

Hoffmanns berühmteste Erzählung, «Der Sandmann», beginnt harmlos und endet im Abgrund. Nathanael, der Held – oder besser: das Opfer –, ist besessen von einer Kindheitsfigur, die Augen raubt. Was folgt, ist eine Geschichte über Angst, Wahnsinn und die zerstörerische Macht der Einbildung. Besonders verstörend: Nathanaels große Liebe gilt Olympia, einer jungen Frau, die eigentlich eine mechanische Puppe ist. Hoffmann spielt hier virtuos mit der Frage, was lebendig ist – und was wir nur dafür halten. Lange vor Robotik und Künstlicher Intelligenz entwirft er eine Welt, in der Maschinen menschlicher wirken als Menschen.

Auch in «Die Elixiere des Teufels» ist Identität alles andere als stabil. Der Mönch Medardus gerät durch einen verhängnisvollen Trank in einen Strudel aus Schuld, Mord, religiösem Wahn und Doppelgängertum. Kaum eine Seite des Buches vergeht, ohne dass Realität und Halluzination ineinander kippen. Wer handelt hier? Wer träumt? Wer ist Täter, wer Opfer? Hoffmann liefert keinen festen Halt – und zwingt seine Leser, dem eigenen Urteil zu misstrauen.

Ehrengrab von E.T.A. Hoffmann in Berlin-Kreuzberg

Typisch für Hoffmann ist diese Lust am Spiel mit dem Unzuverlässigen. Seine Figuren irren, übertreiben, verzerren. In den «Fantasiestücken in Callots Manier» begegnen wir exzentrischen Musikern, nervösen Künstlern und empfindsamen Seelen, die an der prosaischen Welt des Alltags leiden. Kunst erscheint bei Hoffmann als Rettung – und als Gefahr. Wer ihr zu nah kommt, verliert leicht den Kontakt zur Realität.

Besonders liebte Hoffmann die Musik als Tor in andere Welten. In Erzählungen wie «Ritter Gluck» oder «Don Juan» verschwimmen Bühne und Leben, Aufführung und Wirklichkeit.

Musik wird zur Macht, die Zeit und Raum aufhebt, die Menschen entrückt – oder verschlingt. Dass Hoffmann selbst komponierte und Musik leidenschaftlich ernst nahm, ist seinen Texten anzumerken: Sie sind rhythmisch, überbordend, manchmal bewusst exzessiv. Dabei bleibt Hoffmann immer auch ein scharfer Beobachter seiner Zeit. In «Meister Floh» oder «Klein Zaches genannt Zinnober» attackiert er Bürokratie, Machtmissbrauch und geistige Enge mit satirischer Schärfe. Das Groteske ist bei ihm nie bloßer Selbstzweck, sondern eine Methode, um die Absurditäten der Wirklichkeit sichtbar zu machen. Das Lachen bleibt dem Leser jedoch oft im Hals stecken.

Hoffmanns Figuren scheitern regelmäßig – an sich selbst, an ihren Obsessionen, an einer Welt, die für ihre Sensibilität keinen Platz hat. Vielleicht wirken seine Geschichten deshalb bis heute so modern. Sie erzählen von fragmentierten Identitäten, von der Angst vor Kontrollverlust, von der dünnen Linie zwischen Normalität und Wahnsinn.

E. T. A. Hoffmann starb 1822, mit nur 46 Jahren. 250 Jahre nach seiner Geburt erinnern seine Geschichten daran, dass Literatur mehr sein kann als Abbild der Welt. Bei Hoffmann ist sie ein Spiegel, der verzerrt, vergrößert und erschreckt – und gerade deshalb erstaunlich viel Wahrheit zeigt.

Was ist Schwarze Romantik?

Die Schwarze Romantik, auch Schauerromantik oder Dunkle Romantik genannt, ist eine Strömung innerhalb der Romantik, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstand. Während sich die klassische Romantik oft mit Natur, Gefühl und Sehnsucht beschäftigte, richtete die Schwarze Romantik den Blick auf die dunklen Seiten des Menschen.

Anlässlich seines 250. Geburtstags hat die Deitsche Post dieses Jahr eine neue Briefmarke herausgegeben

Im Mittelpunkt stehen Themen wie das Unheimliche und Dämonische, seelische Abgründe, Wahnsinn, Erotik, Gewalt und der Tod. Künstlerinnen und Künstler dieser Richtung interessierten sich besonders für die verborgenen Bereiche der menschlichen Psyche und für das, was Angst, Faszination oder Beklemmung auslöst.

Die Schwarze Romantik lässt sich nicht eindeutig abgrenzen. In vielen Zusammenhängen wird sie nicht nur als Teil der romantischen Epoche verstanden, sondern als künstlerische Haltung, die über diese Zeit hinauswirkte. Ihr Einfluss zeigt sich etwa im Symbolismus, in der fantastischen Literatur und bis heute im Horrorfilm.

Johann Heinrich Füssli: der Nachtmahr (1802)

Zu den wichtigsten Vertretern der Schwarzen Romantik zählen neben E. T. A. Hoffmann Schriftsteller wie Mary Shelley und Edgar Allan Poe sowie die Künstler Francisco de Goya und Johann Heinrich Füssli, die diese düstere Strömung der Romantik geprägt haben.