Gründungsfest des Deutschen Andenvereins in Lo Valdés

Wie jedes Jahr Ende November trafen sich die Mitglieder und Freunde des Deutschen Andenvereins: Die Feier fand am 30. November in der Hütte des Vereins in Lo Valdés statt, um das 101. Gründungsjahr zu feiern. Im Schatten unter den großen Bäumen wurde gegrillt – mit einem großartigen Blick bis zum Vulkan San José, der zwischen den Wolken immer wieder zu sehen war. Eine riesige Torte wurde vor den staunenden rund 110 Teilnehmern erstellt und dann großzügig verteilt. Die musikalische Begleitung übernahm die Ziehharmonikagruppe Copihue aus Valparaíso. Es herrschte eine fröhliche Stimmung und es wurde viel getanzt, gesungen und gelacht.

Andrés Vargas