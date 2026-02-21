«100 Jahre Gunther Plüschow in Patagonien»

Erfolgreiche Segel-Expedition durch Kap Hoorn und Feuerland

El proyecto «100 años de Gunther Plüschow en la Patagonia» (Cóndor 4658) fue iniciado por el skipper Osvaldo Torres.

Osvaldo Torres auf seiner Expeditionsreise im Januar

Das Projekt hat zum Ziel, das Leben und Wirken des deutschen Flugpioniers Gunther Plüschow in Chile – insbesondere in der Region Magalla-

nes – weiter zu erforschen, neu zu dokumentieren und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Dazu zählen umfangreiche Recherchen sowie mehrere Segelfahrten durch Patagonien und Feuerland, die bewusst den historischen Routen von Plüschows Expeditionsschiff Feuerland folgen.

Zugleich markiert das Projekt den Beginn der Vorbereitungen für die Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jahrestags von Plüschows Ankunft in Patagonien im Jahr 2027.

Unterwegs mit der «Tierra del Fuego»

Ein zentraler Bestandteil sind Segelreisen rund um Kap Hoorn sowie zu den Gletschern Feuerlands. Diese Fahrten stehen sinnbildlich für Entdeckergeist, historische Erinnerung und internationale Zusammenarbeit.

Trotz teils anspruchsvoller Wetterbedingungen verlief auch der zweite Törn erfolgreich. Er war geprägt von starkem Teamgeist und intensiven Naturerlebnissen, wie Skipper Osvaldo Torres berichtete. Die Crew beendete die außergewöhnliche Segelreise am 19. Januar nach intensiven Tagen mit anspruchsvollen Segelmanövern und eindrucksvollen Begegnungen mit der Natur.

Fotos: privat