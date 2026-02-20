Treffen zum 100. Jahrestag des DAAD

Con motivo de su centenario, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) reunió en Valparaíso a becarios, exbecarios y representantes académicos para celebrar el aniversario.

Teilnehmer der Feier des 100. Geburtstags des DAAD

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem der Stipendienprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) waren am 12. Dezember vom Generaldirektor für internationale Angelegenheiten, Orlando de la Vega Luna, und Alina Neumeyer, DAAD-Lektorin an der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) und Leiterin des Deutschprogramms an der PUCV, zu einem Abendessen eingeladen. Die Feier fand aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des DAAD in der Casa Central der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso statt. Unter den geladenen Gästen war auch die deutsche Botschafterin, Susanne Fries-Gaier.

Große Aufmerksamkeit fanden die DAAD-Alumni-Projekte, die von namhaften Experten präsentiert wurden. Es referierten Lucía Villar, Doktorin der Ozeanographie der Freien Universität Kiel, Forscherin am Institut für Geophysik der Universidad de Chile und Preisträgerin des For Women in Science Award 2024, Andrea Riedemann, Doktorin der Geschichte der Freien Universität Berlin und Leiterin für Kommunikation und Studienberatung am DAAD-Informationszentrum in Santiago, Christoffer Löffler, Doktor der Ingenieurwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg und außerordentlicher Professor an der Fakultät für Informatik der PUCV, Andrés Garcés, Professor an der Fakultät für Architektur und Design der PUCV und Gewinner des DAAD-Stipendiums für Studienreisen von Studentengruppen 2024, sowie Fernanda Rokha, Gewinnerin des Falling Walls Lab Chile 2025.

Die rund 50 Teilnehmer hatten Gelegenheit, in einer entspannten Atmosphäre ihre Erfahrungen auszutauschen und nutzten die Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde zu deutscher Musik aus sechs Jahrzehnten getanzt.