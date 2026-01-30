Porträt – Edder Cifuentes

Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der AHK Chile

Vernetzer zwischen Chile und dem deutschsprachigen Raum

Edder Cifuentes, abogado de negocios chileno-alemán, de infancia magallánica y tan hamburgués como «kölsch» por adopción, con amplia trayectoria internacional, está comprometido con el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Chile y los países de habla alemana. Como miembro del directorio de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, socio y codirector del Spanish/Latin America Desk del prestigioso bufete alemán Oppenhoff & Partner, y cofundador de la «Chile+DACH Initiative» (véase la página 14), combina su sólida formación jurídica con un profundo conocimiento empresarial y una extensa red transatlántica.

Edder Cifuentes ist in Santiago geboren und in Punta Arenas aufgewachsen, wohin er in den 1980er Jahren mit seinen Eltern Enrique und Bárbara sowie seinen beiden Brüdern Felipe und Nicolás zog. Nach dem Schulabschluss absolvierte er ein breitgefächertes Studium der Rechtswissenschaften in Chile, Deutschland, Dänemark und Spanien. Seine berufliche Laufbahn begann er in Chile bei Coca-Cola, und anschließend war er für den schwedischen Maschinenbaukonzern Sandvik sowie für eine der größten Wirtschaftskanzleien in Santiago tätig.

Wie kam es, dass er sich in Deutschland niedergelassen hat – obwohl er weder eine Deutsche Schule besucht noch deutsche Wurzeln hat? «Eigentlich war klar, dass ich für meine damalige Wirtschaftskanzlei, bei der ich als Senior Associate tätig war und dort seit 2009 zahlreiche internationale Mandate betreute, nach Miami gehen würde. Doch vorher wollte ich noch einen Master in internationalem Recht absolvieren», erklärt Edder Cifuentes. «Bei meinen Recherchen stieß ich auf die Bucerius Law School in Hamburg. Das Masterstudium mit Fokus auf die europäische und deutsche Regulierung von Anlageempfehlungen war genau das, was ich gesucht hatte.» Er zog in die Hansestadt und erwarb 2014 den Master of Law and Business an der renommierten Hamburger Hochschule.

Für das im Studienprogramm vorgesehene zweimonatige Praktikum erhielt der bereits sehr erfahrene Jurist eine Stelle bei Oppenhoff & Partner in Köln, wo er von Anfang an Projekte organisierte, die auch seine spanische und lateinamerikanische Expertise abdeckten. Nach dem Praktikum wurde er von der Anwaltskanzlei in Köln gefragt, ob er nach dem Masterabschluss bei ihnen als Foreign Associate einsteigen wollte. Seit elf Jahren ist er inzwischen für Oppenhoff & Partner tätig und vor fast drei Jahren ist er zum Partner aufgestiegen. «Inzwischen bin ich in der Domstadt längst „eingekölscht“ und liebe meine Arbeit mit engagierten Kolleginnen und Kollegen und die Arbeitsatmosphäre, die den kölschen Geist widerspiegelt – die rheinische Lebensfreude und Offenheit.»

Seine Aufgabe als Co-Leiter des Spanish/Latin America Desk von Oppenhoff besteht darin, Unternehmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie aus Chile, Lateinamerika und Spanien in den Bereichen M&A, Joint Ventures, Projektfinanzierung, Venture Capital, Technologie-Transfer und Markteintritt zu beraten. Besonders groß sind seine Erfahrungen und sein Fachwissen in den Sektoren Industrie, Energie – dort mit besonderem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und Power-to-X-Projekten – sowie in den Bereichen Infrastruktur, Digital Business und Finanzwesen, einschließlich Schiedsverfahren in diesen und angrenzenden Bereichen.

Cifuentes setzt sich aus Überzeugung für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Chile und den deutschsprachigen Ländern ein. Er ist einer der Mitgründer der Chile+DACH-Initiative, ein Netzwerk für Fachleute aus Wirtschaft, Handel und Investitionen. Es stellt eine Plattform zur Förderung von Wirtschaft, Technologie und Energieprojekten zwischen Chile, Deutschland, Österreich und der Schweiz dar. «Wir haben dieses Netzwerk gegründet, um die wirtschaftlichen Chancen, die es in Chile gibt, bekannter zu machen», sagt er.

2025 wurde er bei der Hauptversammlung der AHK Chile, die rund 550 Mitglieder zählt, in den Vorstand gewählt. In diesem Amt vertritt er erstmals die Interessen der in Deutschland ansässigen Mitglieder auf höchster Ebene. Damit ist Edder Cifuentes das erste AHK-Vorstandsmitglied mit Wohnsitz in Deutschland.

Darüber hinaus ist der Jurist ein engagierter Netzwerker im Bereich Wissenschaft und Innovation. Er war Vorstandsmitglied des Red de Investigadores Chilenos en Alemania und fungiert als internationaler Evaluator für das chilenische Wissenschaftsministerium.

Eines seiner DACH-chilenischen Projekte bei Oppenhoff ist die Beratung von

AustriaEnergy beim Ausbau des Joint Ventures HNH Energy in Magallanes, Chile, eines der weltweit größten Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak mit einer geplanten Gesamtkapazität von fünf Gigawatt Windkraft. Ein Projekt, das ihm nicht nur wegen seiner Bedeutung sowie der juristischen Komplexität besonders am Herzen liegt, sondern auch, weil es direkt gegenüber der Magellanstraße liegt, wo er aufgewachsen ist.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt bei Oppenhoff ist viel Netzwerkarbeit entscheidend. In den letzten Jahren war er aktiv an der Organisation des Lateinamerikatags beteiligt, der jährlich vom Hamburger

Lateinamerikaverein veranstaltet wird. In seiner Wahlheimat Köln organisierte er gemeinsam mit Partnern Ende September den «1st Germany & LATAM Renewables and Green Hydrogen Day».

Neben seiner juristischen Arbeit ist Cifuentes «ein leidenschaftlicher Musikliebhaber, Literaturfreund und sehr reisefreudig». Mit seiner Familie, zu der auch der blonde Straßenhund Pangui gehört – ein chilenischer «Quiltro-Expat», der in Deutschland seine Heimat gefunden hat – teilt er die Freude am Entdecken neuer Orte: «Regelmäßige Reisen nach Chile und Spanien gehören zu meinem festen Jahresprogramm.»

