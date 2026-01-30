Internationaler Beirat deutschsprachiger Gemeinschaften gegründet

Chile ist eines von zwölf Ländern, die im neu gegründeten «Internationalen Beirat deutschsprachiger Gemeinschaften» vertreten sind. Mit diesem Gremium stärkt die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, die im Auftrag des deutschen Innenministeriums tätig ist, die weltweite Vernetzung und die Interessen deutschsprachiger Gemeinschaften außerhalb Europas und der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.

Chile wird im neuen Gremium durch Felipe Werner (Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Sportvereins Llanquihue) und Hartmut Claussen (Vorsitzender des DCB) vertreten.

Der neue Beirat will diesen Gemeinschaften eine stärkere Stimme in Deutschland verleihen. Vertreten sind außer Chile jeweils zwei Mitglieder aus Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru, Venezuela, Kolumbien, Uruguay, Südafrika, Namibia, Israel und den USA.Die konstituierende Sitzung ist für das Frühjahr 2026 geplant.