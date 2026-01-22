HomeKulturBücherVorstellung von Buch über das Feldhockey in Chile BücherSport Vorstellung von Buch über das Feldhockey in Chile 170 22 January 2026 Von Redaktion Erwin Ramdohr stellte sein neues Buch «Un siglo de hockey césped en Chile – 1900-2000» am 28. November im Club Manquehue vor. Auf dem Foto: Andrés de Witt, Sandra Wenz, Erwin Ramdohr, Sebastian Wenz und Daniel Gath. Das Buch kann für 35.000 Pesos plus Mehrwertsteuer bestellt werden bei: eramdohrc@gmail.com Anmeldung zum Cóndor-NewsletterWir senden Ihnen den regelmäßig erscheinenden Newsletter mit unseren Textempfehlungen zu.AnmeldenE-Mail Share FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint Previous articleFrutillar, Stadt der Musik und der EntspannungNext articleZum 300. Geburtstag von Prinz Heinrich von Preußen Mehr vom Autor Gemeinschaft 160 Jahre lutherische Kirche in La Unión Gemeinschaft Internationaler Beirat deutschsprachiger Gemeinschaften gegründet Bücher Agatha Christie – der Kopf hinter Miss Marple und Hercule Poirot - Werbung - Mehr Lesen 160 Jahre lutherische Kirche in La Unión 31 January 2026 Porträt – Edder Cifuentes 30 January 2026 Internationaler Beirat deutschsprachiger Gemeinschaften gegründet 30 January 2026 Zum 300. Geburtstag von Prinz Heinrich von Preußen 23 January 2026 Load more