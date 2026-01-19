Historischer Triumph für Club Manquehue

U13-Fußballer siegen bei der Copa Iguazú 2025

(sik) Die Mannschaften der Altersklassen U13 und U15 vertraten den Club Manquehue mit großem Engagement, sportlichem Ehrgeiz und starkem Teamgeist. Besonders erfolgreich war die U13, die sich am Ende des Turniers den Titel sicherte. Dieser Sieg ist von besonderer Bedeutung: In der 25-jährigen Geschichte der Copa Iguazú gelang es bislang nur drei Mal, dass ein Team außerhalb von Brasilien, Argentinien oder Paraguay den Pokal gewann. Mit diesem Triumph reiht sich der Club Manquehue nun in diesen exklusiven Kreis ein.

Die Delegation bestand aus 26 Spielern, begleitet von den Trainern Leopoldo Poblete, Sergio Vargas und Felipe Espinoza sowie der Betreuerin María Ximena Ansoleaga. Ihr Einsatz, ihre Organisation und ihr Engagement trugen maßgeblich dazu bei, dass diese Reise sportlich wie menschlich ein voller Erfolg wurde.

Doch die Reise war für die jungen Teilnehmer mehr als ein Turnier: Sie lernten drei Länder kennen, besuchten unter anderem die weltberühmten Iguazú-Wasserfälle in Argentinien und das «Drei-Grenzen-Eck». Sportliche Herausforderungen, ungewohnte klimatische Bedingungen und emotionale Momente stärkten den Zusammenhalt und die Widerstandskraft der Mannschaften. «Fußball wurde als das erlebt, was er ist: ein Raum für Lernen, persönliche Entwicklung und Gemeinschaft», wie Carmen Paz Talma, Leiterin der Fußballabteilung, betonte.

Sie ergänzte: «Dieser Erfolg spiegelt die gemeinsame Arbeit der gesamten Abteilung wider – die Hingabe und das Engagement der Trainer, der Spieler und der Vereinsleitung, besonders der Eltern und ihr Vertrauen in dieses Projekt.

Er zeigt die kontinuierliche Arbeit und die positive Entwicklung einer Abteilung, die heute mehr als 800 Sportlerinnen und Sportler in unterschiedlichen Kategorien vereint: Jugend, Frauen, Junioren, Todo Competidor, Seniors, Súper Seniors, Doradas und Diamantes.» Der Club Manquehue sei stolz auf den großen Triumph bei der Copa Iguazú und

Carmen Paz Talma unterstrich damit den eingeschlagenen Weg: «Beim Fußball werden sportliche Leistungen, Werte und die persönliche Entwicklung gestärkt. Die Zukunft der Abteilung liegt im gemeinsamen Engagement von Vereinsleitung, Trainern, Familien und Spielern – nur so können weiterhin Chancen geschaffen und nachhaltiges Wachstum ermöglicht werden.»