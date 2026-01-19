Agatha Christie – der Kopf hinter  Miss Marple und Hercule Poirot

Como una esposa acomodada que además escribía novelas policíacas: así se veía Agatha Christie. Sin embargo, fue una de las autoras, si no la más exitosa, de todos los tiempos. Vendió más de dos mil millones de libros, y casi todo el mundo conoce a su excéntrica Miss Marple o al ingenioso Hércules Poirot.

Tafel mit Foto zu Ehren Agatha Christies in ihrer Geburtsstadt Torquay

(sik) Die Meisterin des Kriminalromans wurde am 15. September 1890 als Agatha Mary Clarissa Miller im englischen Torquay als jüngstes von drei Kindern geboren. Ihr Vater, der US-Amerikaner Frederick Alvah Miller, unterrichtete sie zu Hause. Er starb bereits 1901. Ihre englische Mutter schickte Agatha zum Klavier- und Gesangsunterricht nach Paris und ermutigte sie zum Schreiben.



1912 lernte Agatha Archibald Christie kennen, die Heirat fand am Weihnachtsabend 1914 statt. Im Ersten Weltkrieg war Archie bei der Luftwaffe in Frankreich stationiert, Agatha Christie arbeitete in einem Krankenhaus des Roten Kreuzes und in einer Apotheke. Diese Erfahrungen waren es auch, die sie zu ihrem ersten Kriminalroman inspirierten, «Das fehlende Glied in der Kette», der 1920 erschien. Mit diesem Roman betrat eine ihrer berühmtesten Figuren die Bühne der Weltliteratur: Hercule Poirot. In ihrer 56 Jahre langen Karriere veröffentlichte Agatha Christie 66 Kriminalromane, über 150 Kurzgeschichten, etwa 30 Theaterstücke, zwei autobiographische Werke und außerdem sechs Romane unter dem Pseudonym Mary Westmacott.



1919 zogen Archie und Agatha Christie nach London, 1920 wurde die gemeinsame Tochter Rosalind geboren. Doch die Ehe zerbrach und 1928 wurde das Ehepaar geschieden.

Auf einer Reise nach Mesopotamien lernte Agatha Christie den 14 Jahre jüngeren Archäologen Max Mallowan kennen. Im Jahr 1930 heirateten sie und gemeinsam verbrachte das Paar 18 Jahre auf Ausgrabungsstätten. 1930 erschien auch der erste Kriminalroman mit Miss Marple, «Mord im Pfarrhaus». 1952 feierte die Mausefalle Premiere und wurde zum am längsten ununterbrochen laufenden Theaterstück der Welt.

Dame Agatha Christie, die Begründerin des modernen Kriminalromans, starb vor 50 Jahren am 12. Januar 1976. Mit über zwei Milliarden verkauften Exemplaren ist sie die meistverkaufte Autorin aller Zeiten, nur übertroffen von der Bibel und William Shakespeare. Ihre Werke sind in über 100 Sprachen erschienen, damit ist sie auch die meistübersetzte Schriftstellerin aller Zeiten.

Foto: Violetriga, CC BY-SA 3.0