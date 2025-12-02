Instituto Chileno Alemán de Cultura feiert sein 50-jähriges Bestehen

Das Instituto Chileno Alemán de Cultura de Los Ángeles beging am 23. Oktober seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen. An dem Abend wurden über ein halbes Jahrhundert der kulturellen Brückenarbeit zwischen Chile und Deutschland gefeiert. Der Festakt begann in der Lutherischen Kirche, wo der Martin-Luther-Chor gemeinsam mit dem Konservatorium «Amigos de la Música» aus Los Ángeles ein Konzert darbot. Die Musikerinnen und Musiker begeisterten das Publikum und zeigten jenen Geist der Freundschaft, der beide Institutionen seit Jahrzehnten verbindet. Anschließend wurde im Hauptsaal des Instituts der Gründerin Agnes Bornhardt sowie Gustavo Wyneken gedacht, der den Bau des Gebäudes initiiert hatte, das das Institut bis heute beherbergt. Im Beisein der Nachkommen der beiden Persönlichkeiten wurde eine Gedenktafel mit den Namen der Gründungsmitglieder und des ersten Vorstands feierlich enthüllt. Ein weiterer Höhepunkt war die Einweihung der neuen Bibliothek und des Archivs, die eine wertvolle Sammlung historischer deutschsprachiger Bücher beherbergen. Den Abschluss bildete ein fröhliches Beisammensein von Mitgliedern, ehemaligen Schülern, Freunden und Mitarbeitern des Instituts, die in Gesprächen, Erinnerungen und Anekdoten die Geschichte dieser Institution lebendig werden ließen.

Quelle und Fotos: Instituto Chileno Alemán de Cultura de Los Ángeles