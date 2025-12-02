Ein Spieler berichtet – 100 Jahre Hockey in Chile

El arquitecto y escritor Erwin Ramdohr, autor de novelas y tratados históricos, jugó en equipos de hockey sobre césped del Club Deportivo Manquehue y el Sport Francés, llegando a presidir la rama de hockey del Manquehue. Ahora publicó una monografía sobre un siglo de desarrollo de este juego en Chile, cuya popularidad ha ido notoriamente en aumento en el país durante los últimos decenios.

Erwin Ramdohr: «Ein Jahrhundert Feldhockey in Chile – 1900-2000», im Eigenverlag herausgegeben, 217 Seiten

Die Neupublikation füllt eine Lücke, die mit Sicherheit viele Sportfans erfreuen wird: Erwin Ramdohrs «Un siglo de hockey césped en Chile – 1900-2000» ist das einzige Buch, das sich mit dem Thema Hockey in Chile befasst.

Der Autor gliedert seinen Bericht nach Zeitabschnitten: «Vor 1900: Hockey entsteht in England – 1900-1930: Hockey etabliert sich in Chile – 1930-1960: Große Hockey-Erfolge – 1960-1980: Hockey entwickelt sich – 1980-2000: Hockey erreicht die Reife».

Nach einer Einleitung über die Entstehung des Spiels, in der Ramdohr bis in das Jahr 2000 vor Christi Rückschau hält, beschreibt er, wie während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Valparaíso die ersten Hockey-Spiele ausgetragen wurden. Die Sportart kam über die englische Gemeinschaft der Hafenstadt ins Land, die durch zahlreiche Firmen vertreten war, deren Manager und Angestellte dem Spiel frönten. Entscheidend für die Entwicklung des Hockeys waren der Valparaíso Cricket Club, der von Engländern gegründet wurde, und der Deutsche Turnverein Valparaíso.

In Santiago entstanden während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche Turn- und Sportvereine, unter denen wieder jene englischen und deutschen Ursprungs bei der Förderung des Hockeyspiels das Sagen hatten. Von ihnen sollte später der Sportverein Manquehue das Erbe antreten, dessen Rolle bei der Verbreitung des Hockeys wesentlich sein sollte, als er im Laufe der Zeit die meisten Spieler der Nationalmannschaft stellte.

Ramdohr geht auf diese Fakten im Detail ein, schildert etwa eingehend die chilenische Beteiligung an den Olympischen Spielen im Jahr 1956 oder das erfolgreiche chilenische Mitwirken an den Panamerikanischen Junior-Wettkämpfen 1978 und porträtiert herausragende Persönlichkeiten, die mit ihrem Einsatz das Spiel wesentlich gefördert haben. Das Buch ist überaus reich illustriert, was an der Fülle der zusätzlichen Information und der Qualität des Materials als besonderer Vorzug hervorgehoben werden muss.

Die offizielle Vorstellung des Buches wird am Freitag, 28. November um 18 Uhr im Club Manquehue stattfinden. Alle Hockeyfreunde sind dazu herzlich eingeladen..

Ab sofort können beim Autor über die E-Mail-Adresse Bücher bestellt werden:

eramdohrc@gmail.com

Preis des Einzelexemplars: 35.000 Pesos plus MwSt.