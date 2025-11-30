Preisträger des Hardy-Wistuba-Aquarellwettbewerbs ausgezeichnet

Matías Núñez wurde beim diesjährigen Hardy-Wistuba-Aquarellwettbewerb für sein Aquarellbild «Atardecer de febrero» mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die erste lobende Erwähnung erhielt Irma Villafañe für ihr Werk «Complicidad», und die zweite lobende Erwähnung ging an Nelson Maluenda für «Atardecer en Frutillar». Weitere acht Künstler wurden mit einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet. Rund 350 Aquarellmaler aus verschiedenen Regionen hatten ihre Werke eingereicht, die von der achtköpfigen Jury bewertet wurden: Ian Campbell, Pamela Prado, María Elena Comandari, María Luisa Hernández, Mario Toral, Mónica Álvarez, Juan Sabbagh und Pancy Wistuba. Die Auszeichnungen wurden am 6. November im Ausstellungssaal des DCB übergeben. Den Wettbewerb leiteten Alberto Collados und seine Kinder Beatriz und Daniel. Der herausragende Aquarellmaler Hardy Wistuba Stange (1925–2010) stammt aus Puerto Montt und hat rund 6.000 Werke geschaffen, die sich zum Teil in Museen und zum Teil in privaten Sammlungen befinden. Der nach ihm benannte Wettbewerb wurde kurz nach seinem Tod im Jahr 2010 gegründet und findet seitdem jedes Jahr statt.