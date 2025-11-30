Neues Fotobuch von Alex Strodthoff

«Chile – Land des Lichts und der Geheimnisse»

El fotógrafo de naturaleza Alex Strodthoff presentará en diciembre su nuevo libro «Chile: tierra de luces y secretos» («Chile: Land des Lichts und der Geheimnisse»). La obra incluye 90 fotografías inéditas de paisajes de todo Chile.

«Die Dientes de Navarino bedeuteten, mehrere Tage allein auf der Insel unter den typischen, widrigen Wetterbedingungen des späten Herbstes zu verbringen. Einige Fotos des Altiplano wurden in über 5.000 Metern Höhe aufgenommen – was ebenfalls eine erhebliche körperliche Herausforderung darstellte», erklärt Alex Strodthoff. «Dieses Buch bietet einen Blick auf die lebendige Natur», sagt der Autor. «Sie ist in Bewegung und verändert sich im Laufe des Jahres. Gleichzeitig zeigt es intensive Farben, starke Kontraste und weckt Neugier darauf, was sich hinter diesen Bildern verbirgt – wodurch die Landschaften zum Leben erwachen.»

Alex Strodthoff lebt in Temuco, ist Forstingenieur, Mitglied des Vorstands der Deutschen Schule und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Empresas Agrotop.

Er bereiste die Orte vom semiariden Altiplano bis zur subantarktischen Insel Navarino in Feuerland.

Mit feinem Gespür für Licht, Farbe und Bewegung zeigt Strodthoff die Natur Chiles, die sich im Jahresverlauf ständig wandelt. Mit seinem Buch möchte der Autor nicht nur die Schönheit der chilenischen Natur vermitteln, sondern auch aufmerksam machen auf den Wert und die Bedeutung ihrer nachhaltigen Entwicklung.

Die 90 Aufnahmen in seinem neuen Bildband zeigen mit großer Detailgenauigkeit die chilenische Landschaft. Es ist aufgeteilt in vier Kapitel und hat insgesamt 124 Seiten. Die Fotografien entstanden aus Motorflugzeugen, Kajaks und Fährbooten heraus, ebenso wie auf Skiern oder zu Fuß. Diese Vielfalt an Fortbewegungsarten ermöglichte es dem Autor, abgelegene und schwer zugängliche Orte zu dokumentieren.

Dies ist die zweite Fotopublikation des Autors, nach dem Buch «Chile: la magia del sur del mundo» («Chile: Die Magie des Südens der Welt») aus dem Jahr 2022, das in Australien, Amerika und Europa vertrieben wird und in Buchhandlungen in Santiago und Temuco erhältlich ist.

Das Buch wird am 4. Dezember 2025 offiziell im Centro de Estudios de Posgrado der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso vorgestellt.

https://strodthoffphotography-expeditions.myshopify.com

Quelle und Fotos: Alex Strodthoff