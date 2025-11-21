OTH Amberg-Weiden – duales Studium mitten in Europa 

«Das Beste aus zwei Welten: exzellente Ausbildung und menschliche Nähe»

Un salto sobre el Atlántico, directo al corazón de Europa: quien quiera estudiar en Alemania encontrará en la Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden mucho más que una enseñanza de excelencia. Aquí, los modernos programas de estudio se combinan con una atención personalizada, la alta tecnología con la cercanía humana, y la diversidad internacional con la hospitalidad bávara.

«Unsere Hochschule verbindet das Beste aus zwei Welten: exzellente Ausbildung und menschliche Nähe», sagt Cornelia Eichinger vom International Office der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. «Wer hier studiert, gehört von Anfang an dazu – unabhängig davon, aus welchem Land er oder sie kommt.»

Praxis trifft Internationalität

Die OTH (Ostbayerische Technische Hochschule) Amberg-Weiden ist eine der praxisorientiertesten Hochschulen Deutschlands. «Studierende arbeiten schon früh mit Unternehmen zusammen – in Projekten, Praktika oder Forschungskooperationen. Viele finden dadurch direkt nach dem Abschluss ihren Berufseinstieg. Unsere enge Vernetzung mit regionalen und internationalen Firmen ist ein großer Vorteil», betont Eichinger. «Studierende sammeln praktische Erfahrung, lernen unterschiedliche Branchen kennen und knüpfen wertvolle Kontakte.»

Gleichzeitig ist die Hochschule international vernetzt: Austauschsemester, Summer Schools oder gemeinsame Projekte führen Studierende in alle Welt – von Skandinavien bis Südamerika. «Internationalität wird bei uns nicht nur gelebt, sie ist Teil unserer Identität», so Eichinger.

Enge Verbindung nach Chile

Auch zwischen der OTH Amberg-Weiden und Chile besteht bereits eine gewachsene Partnerschaft. Die Hochschule kooperiert mit dem Insalco, dem Instituto Superior Alemán de Comercio, in Santiago de Chile. Das Institut bietet eine duale Ausbildung nach deutschem Standard an – ein ideales Sprungbrett für ein anschließendes Bachelorstudium in Deutschland. «Wir freuen uns sehr, dass bereits vier Absolventinnen und Absolventen des Insalco erfolgreich bei uns studieren oder ihr Studium abgeschlossen haben», erzählt Eichinger. «Und auch eine Absolventin der Deutschen Schule Frutillar hat hier Medientechnik studiert.»

Darüber hinaus pflegt die OTH Amberg-Weiden enge Kontakte zu mehreren weiteren Deutschen Schulen in Chile. Bei zwei Informationsreisen nach Südamerika konnte das International Office die Hochschule persönlich vorstellen und mit vielen interessierten Jugendlichen ins Gespräch kommen. «Es ist immer wieder schön zu sehen, wie neugierig und motiviert chilenische Schülerinnen und Schüler sind», sagt Eichinger. «Viele bringen durch ihre Ausbildung oder ihr Engagement schon genau das mit, was unsere Hochschule auszeichnet: Eigeninitiative, Offenheit und Begeisterung für Neues.»

Bewerben und durchstarten

Der Weg an die OTH Amberg-Weiden ist unkompliziert. Internationale Bewerberinnen und Bewerber können sich direkt online bewerben – das International Office unterstützt bei allen Schritten, von der Bewerbung bis zur Wohnungssuche. «Wir wissen, dass der Start in einem neuen Land aufregend, aber auch herausfordernd ist», so Eichinger. «Darum begleiten wir unsere internationalen Studierenden eng – persönlich, herzlich und auf Augenhöhe.»

Eine Hochschule, die verbindet

An der OTH Amberg-Weiden treffen Technik, Wirtschaft, Gesundheit, Pädagogik und Medien aufeinander. Kleine Gruppen, direkter Kontakt zu Lehrenden und ein starker Praxisbezug schaffen ein Umfeld, in dem Lernen Freude macht. Ob in Amberg oder Weiden – die Wege sind kurz, der Zusammenhalt groß. «Viele unserer internationalen Studierenden sagen, dass sie sich hier von Anfang an willkommen gefühlt haben – fast wie in einer zweiten Familie», erzählt Eichinger.

Und genau das macht die Hochschule so besonders: Sie ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern ein Ort der Begegnung – an dem Menschen aus aller Welt gemeinsam Zukunft gestalten.

