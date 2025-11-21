Über 100 chilenische Studenten an sächsischen Hochschulen

Desde el inicio de su labor en la Saxon Science Liaison Office Chile (SSLO Chile) en Las Condes, Katty Maldonado quien dirige la SSLO, confirma «el enorme potencial que tienen las relaciones entre Chile y Sajonia, especialmente en el ámbito académico y científico».

Zentrales Hörsaal- und Seminargebäude der TU Chemnitzç

(sik) «Derzeit studieren rund 1.225 chilenische Studierende in Deutschland laut DAAD 2024», erklärt Katty Maldonado, «davon etwa 100 in Sachsen – Tendenz steigend –, dank der Pionierarbeit des SSLO Chile, des ersten Büros, das Sachsen offiziell in ganz Lateinamerika vertritt». Laut dem DAAD steht Deutschland gemäß der erhobenen Zahlen von 2024 auf Platz 4 der beliebtesten Studienziele für chilenische Studierende – nach Argentinien, den Vereinigten Staaten und Spanien.

«Das Spannendste ist für mich talentierte junge Menschen zu begleiten, die in Sachsen einen vielfältigen, innovativen und chancenreichen Raum entdecken. Universitäten wie die TU Dresden, die Universität Leipzig und die TU Chemnitz beherbergen die meisten chilenischen Studierenden und bieten zukunftsweisende Studienprogramme in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Design und Geisteswissenschaften», erzählt die Leiterin des SSLO Chile in Las Condes.

Insgesamt bestehen heute mehr als 400 Hochschulkooperationen zwischen Chile und Deutschland. «Zudem gehört Chile zu den fünf lateinamerikanischen Ländern, die die meisten Studierenden nach Deutschland entsenden, neben Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Peru», stellt die Büroleiterin fest.

Ihr Ziel sei es, diese Entwicklung und Zukunftsvision weiter voranzutreiben: «Bis 2026 soll die Zahl der chilenischen Studierenden in Sachsen auf über 200 erhöht werden, um damit eine Bildungs- und Kulturbrücke zu festigen, die Leben verändert und neue Chancen für beide Länder eröffnet.»

Mattjoon, cc by-sa 4.0