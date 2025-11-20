Ein Juwel der Valdivianischen Segelwelt erwacht zu neuem Leben 

Die Rückkehr der «Berlín»

Desde hace décadas, el velero «Berlín» es el corazón del Club de Yates Valdivia, el club náutico más antiguo de Chile. Ha marcado a generaciones enteras y su valor simbólico sigue intacto.

Das historische, in Deutschland gebaute Schiff «Berlín» wurde dem Club Anfang der 1960er Jahre als Zeichen der Unterstützung nach dem verheerenden Erdbeben von 1960 geschenkt – ein wichtiger Beitrag, um den Geist der Segler in Valdivia wiederzubeleben.

Renovierung nach zehn Jahren Lagerung

Es handelt sich um ein Segelboot der Bootsklasse «Pirat», aus Mahagoniholz gefertigt und von höchster handwerklicher Qualität. Andrés Gottschalk, Mitglied des Yachtclubs und selbst begeisterter Segler, ist für die Restaurierung verantwortlich und schwärmt: «Damals war ein in Deutschland gebautes Piratenboot dieser Qualität für uns hier in Valdivia wie ein utopisches Raumschiff.»

Die «Berlín» hat schon viele Reparaturen hinter sich. Im Jahr 2012, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Yachtclubs, wurde sie für eine historische Ausstellung renoviert. In diesem Jahr, nach einer Regatta, welche die lokale Pirat-Flotte wiederbelebte,begann nun die vollständige Restaurierung.

«Nach zehn Jahren Lagerung war das Holz des Bootes ausgetrocknet, überall drang Wasser ein. Aber ich war begeistert und begann im Herbst und Winter in aller Ruhe mit den Arbeiten», erzählt Gottschalk.

Das Ziel: Die «Berlín» soll noch in diesem Frühjahr wieder in See stechen. Obwohl sie die Spuren ihrer Geschichte – «ihre Kampfwunden» – bewahrt hat, bleibt die «Berlín» ein lebendiges Symbol für die nautische Geschichte Valdivias.

Regatta zu Ehren der deutschen Einwanderung in Valdivia

Am 22. und 23. November veranstaltet der Yachtclub Valdivia die Regatta Clase Pirata im Rahmen der Feierlichkeiten zum 175. Jahrestag der Ankunft des Schiffes «Herrmann» im Hafen von Corral, das den Beginn der deutschen Besiedlung im Süden Chiles markierte. Die Veranstaltung findet auf dem Fluss Valdivia in zwei Kategorien statt: Standard (Glasfaserboote) und Klassisch (Holzboote).

Weitere Informationen:

www.cyv.cl / @clubdeyatesvaldivia