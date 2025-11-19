Dual studieren an der DHBW

Persönlich, dynamisch, zukunftssicher

Spezialausgabe: Estudiar en países de habla alemana

¿Sueñas con una carrera universitaria con futuro en Alemania? Justo aquí entra en juego la Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Para los alumnos y las alumnas de los colegios alemanes en Chile, la DHBW representa un trampolín hacia el mundo laboral. Quien desee combinar teoría y práctica, Alemania y Chile, estudios y trabajo en una empresa, debería considerar esta universidad como una excelente opción.

Expertin für duale Studienangebote

Als erste staatliche Duale Hochschule in Deutschland qualifiziert die DHBW seit mehr als 50 Jahren erfolgreiche Fach- und Führungskräfte. Ihr Markenzeichen: Die enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft. Hierfür kooperiert die DHBW mit 9.000 ausgewählten Unternehmen und sozialen Einrichtungen – von Startup, über Mittelstand, hin zu Global Player. An zwölf Studienorten in Baden-Württemberg bietet sie 170 praxisintegrierte Bachelor- und Master-Studienangebote in den Fakultäten Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit an.

Die wichtigsten Fakten zur DHBW

• Staatliche Hochschule ohne NC (Numerus Clausus)

• 9.000 Partnerunternehmen zahlloser Branchen

• 170 Studienangebote in Bachelor und Master

• Fakultäten: Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Sozialwesen

• Zwölf Studienorte in Baden-Württemberg

• Bewerbung direkt bei Partnerunternehmen

• Anstellung und Gehalt ab dem ersten Tag

• Studiendauer: drei Jahre

• Studienstart: 1. Oktober

• Wechsel Theorie und Praxis: circa alle drei Monate

• Klare Studienstruktur

• Orientierung und Einblick in die Arbeitswelt

• Übernahmequote: 85 Prozent

Die einzelnen DHBW-Standorte sind von familiärer Atmosphäre geprägt.

foto: DHBW Mannheim

Theorie und Praxis: Der ideale Jobeinstieg

An der DHBW wechseln sich dreimonatige Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen in einem Partnerunternehmen ab. Studenten und Studentinnen wenden ihr Wissen direkt an, sammeln wertvolle Berufserfahrung und knüpfen Kontakte. Wer von einer Schule mit praxisnahem Unterricht wie einer Deutschen Schule kommt, findet sich in dieser Lernform schnell zurecht.

Ein weiterer Pluspunkt: Es wird in kleinen Kursgruppen studiert. Das ermöglicht intensives Lernen, direkte Kommunikation mit den Lehrenden und eine persönliche Betreuung. Diese individuelle Begleitung trägt wesentlich dazu bei, dass die Abbruchquote besonders gering ist. Und: Durch das Netzwerk bei der Arbeit und die familiäre Atmosphäre am Campus werden Neuankömmlinge schnell integriert.

Finanzielle Unabhängigkeit – kein Sperrkonto

Projekte wie das studentische Rennwagenteam Cure der DHBW Mannheim ermöglichen außergewöhnliche Erfahrungen während des Studiums.

foto: Cure Mannheim

Ein großer Vorteil gerade für internationale Bewerberinnen und Bewerber: Studierende der DHBW erhalten während des gesamten Studiums von ihrem Partnerunternehmen ein monatliches Gehalt. Dadurch ist kein Sperrkonto erforderlich – ein wichtiger Punkt für viele. Zudem benötigen sie in der Regel nur ein Studienvisum, was den administrativen Aufwand enorm erleichtert.

Hohe Übernahmequote und internationale Perspektiven

Praxisbezug und relevante Inhalte sorgen nicht nur für ein spannendes Studium, sondern auch für eine beeindruckende Übernahmequote von 85 Prozent danach. Absolventinnen und Absolventen bleiben im Partnerunternehmen oder finden dank Berufserfahrung und international anerkannter Abschlüsse schnell eine neue Position – in Deutschland ebenso wie weltweit. Besonders Bewerberinnen und Bewerber, die bereits Deutsch sprechen und die deutsche Kultur kennen, sind für die Partnerfirmen hochinteressant.

Umfassende Unterstützung für Studierende aus dem Ausland

Von Visa-Angelegenheiten über Wohnungssuche bis hin zur Integration im Studienalltag: Die DHBW unterstützt internationale Studierende und baut ihre studienvorbereitenden und -begleitenden Maßnahmen weiter aus. Dazu gehören: Bewerbungscoachings und Simulation von Vorstellungsgesprächen, Unterstützung bei der Suche nach einem dualen Partner, studienbegleitende Deutschkurse (allgemein und fachsprachlich), interkulturelle Trainings und Fachtutorien zum wissenschaftlichen und methodischen Arbeiten.

Ein starkes Band nach Chile: DHBW Mannheim und die UDD

Das praxisnahe Studium wird durch die Lehre in hochmodernen Laboren gefördert.

foto: Metropolregion Rhein-Neckar

Ein Beispiel für die Weltoffenheit der DHBW mit ihren über 200 Partnerhochschulen ist die seit mehr als 15 Jahren erfolgreiche Kooperation des Standorts DHBW Mannheim mit der Universidad del Desarollo (UDD) in Chile. Diese Partnerschaft ermöglicht es Studentinnen und Studenten beider Länder, wertvolle Erfahrungen im jeweils anderen Kulturkreis zu sammeln, wie auch Thomas Klenk, Professor an der DHBW Mannheim, betont, der die Partnerschaft seit vielen Jahren pflegt: «Die Zusammenarbeit mit der UDD und der stetige Kontakt nach Chile ist für unsere Hochschule eine große Bereicherung. Erst Anfang des Jahres waren drei Studierende für ein Auslandssemester dort und hatten – auch dank der Menschen – eine tolle Zeit. Wir freuen uns sehr, dass bald neue Austauschstudierende für ein Semester zu uns kommen, würden aber auch sehr gern Studierende aus Chile für ein komplettes Studium hier empfangen.»

Die DHBW bietet nicht nur eine qualitativ hochwertige Ausbildung, sondern auch einen nahtlosen und unterstützenden Übergang in die deutsche Arbeitswelt mit internationaler Perspektive – ohne Praxisschock und mit vielen Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung.

Online-Infotag der DHBW Mannheim

Wer nun die DHBW und ihr Studienmodell kennenlernen möchte, kann hierfür am DHBW CampusTag online des Standorts Mannheim am 19. November von 8 bis 14 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) teilnehmen – Vorträge, Fragerunden und Insider-Tipps inklusive:

www.dhbw-campustag.de

Quelle: DHBW Mannheim

