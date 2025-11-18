DCB-Ausstellung des Taller Virgilio 

Vielfalt und kreative Leidenschaft

Rund 60 Kunstinteressierte kamen am 16. Oktober zur Eröffnung der Ausstellung des Taller Virgilio in den DCB. Das Atelier präsentierte Werke aus den Bereichen figurativer Ölmalerei und expressiver abstrakter Acrylmalerei, geschaffen von Schülerinnen und Freundinnen des Ateliers. Unter der Leitung der Künstlerinnen und Dozentinnen Isabel Lorca und Pamela Orlandi hat sich das Taller Virgilio als ein Ort künstlerischer Begegnung und Ausbildung etabliert. Hier verbinden sich technisches Können und persönliche Ausdruckskraft – unterschiedliche Stile inspirieren und ergänzen sich gegenseitig. Die Ausstellung zeigte eindrucksvoll die vielfältigen Werke, in denen die Teilnehmerinnen ihre Kreativität zum Ausdruck bringen. Jede Arbeit zeigte die individuelle Handschrift ihrer Schöpferin und lud das Publikum ein, sich auf Farbe, Form und Emotion einzulassen. Die Ausstellung bot Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in das Schaffen des Ateliers in der Virgilio Figueroa 6620, Las Condes.