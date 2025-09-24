15.4 C
MagazinGastronomie

Die besten Empanadas im Großraum Santiago

164
Von Karla Berndt

Von Experten getestet

Más de 70 empanadas fueron degustadas a fines de agosto en el Hotel Plaza San Francisco por un jurado de expertos. Se evaluaron la masa, el relleno y la impresión general, con un claro ganador: «Don Guille» de Santiago Centro.

Don Guille hatte bereits im Vorjahr mit seinen Empanadas den ersten Platz belegt, und Rosalía war erneut Drittplatzierter. Da es sich um eine Blindverkostung handelt, ist dies umso bemerkenswerter.

Spannung herrschte am 30. August im Hotel Plaza San Francisco, und der leckere Duft nach Empanadas ließ das Wasser im Munde zusammenlaufen: Vertreter des Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino und ausgewählte Experten testeten in einer Blindverkostung mehr als 70 traditionelle Empanadas (mit Fleischfüllung, im Backofen gegart), die am selben Vormittag in verschiedenen Stadtteilen Santiagos gekauft worden waren – ohne dass die jeweiligen Besitzer oder Angestellten wussten, dass ihre Produkte an diesem Wettbewerb teilnehmen würden. Die traditionelle Veranstaltung fand bereits zum 22. Mal im Vorfeld des chilenischen Nationalfeiertages statt und wurde in diesem Jahr von Gato, Típico Chileno y VSPT Wine Group unterstützt. 

Teig, Füllung und Gesamteindruck wurden beurteilt.

Die leckeren Teigtaschen bekamen die Juroren mit Nummern versehen auf ihre Teller, das heißt, ohne die Namen der Hersteller zu kennen. Auf speziellen Listen erfolgte die Bewertung in einer Skala von 1 bis 7, wobei Teig, Füllung und Gesamteindruck beurteilt wurden. So muss sich unter anderem das Aroma von Fleisch, Zwiebeln, Kreuzkümmel und (gut durchgebackenem) Teig auf ausgewogene Weise verbinden; eine schwarze Olive, gekochtes Ei und Rosinen sollen enthalten sein und so der typische Geschmack entstehen – dank der Qualität, der Harmonie und der perfekten Zubereitung der Zutaten. Zum Schluss erfolgte die endgültige Nominierung der Sieger unter den Besten der Vorauswahl.

Patricio Rojas, Präsident des Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, unterstrich: «Dieser Wettbewerb prämiert nicht nur kulinarische Spitzenleistungen, sondern würdigt auch ein traditionsreiches Produkt, ein Symbol unserer Identität und unseres Nationalstolzes. Wir schätzen den Einsatz und die Leidenschaft unserer lokalen Unternehmer und bekräftigen unser Engagement für Transparenz und Sorgfalt im Auswahlverfahren.»

Das Ergebnis

1. Platz: Don Guille (Santiago Centro, Gorbea 2554, 

+56942379217, +56944853627, 

@empanadas_donguille) $3.000 

2. Platz: Sazón (Vitacura, Av. Vita-

cura 7130, +562 22478072 – +56998293320, @sazon_cl) $2.800 

3. Platz: Rosalía (Lo Barnechea, Pastor Fernández 15521, +562 23215933, @empanadasrosalia) $3.300 

4.- La Temucana (Peñalolén $3.200)

5.-Las Hermanas (Las Condes $3.300)

5.- Bendición Emporio (San Joaquín $2.000)

5.- Holz (Las Condes $2.090)

6.- Prem de Bokato (Providencia $3.300)

7.- Paula A (Las Condes $3.180)

8.- Belly (La Reina $3.200)

8.- San Camilo (Santiago Centro $2.490)

9.- Cardamomo (Ñuñoa $3.100)

10.- Pan y Miel (Ñuñoa $2.950)

10.- Ña Matea (Recoleta $3.100)

Preis Selecta für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: 

Bendición Emporio (San Joaquín, Haendel 2801, +56224166580, 

+56963725131, @bendicion.emporio) $2.000 

