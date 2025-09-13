12.5 C
martes, 23. septiembre 2025
Gemeinschaft

Deutsch-chilenische Jugendfeuerwehr in Deutschland

821
Von Dietrich Angerstein

Aktivitäten in Deutschland

Auf nach Berlin

Los miembros de los grupos juveniles de los cuerpos de bomberos germano-chilenos participaron también este año en el campamento de formación de los bomberos de Berlín.

Der Feuerwehrnachwuchs aus Chile lernte verschiedene Feuerwehrwerkzeuge kennen.

Alljährlich lädt die Jugendabteilung der Berliner Feuerwehr angehende Floriansjünger aus aller Welt zu einem internationalen Schulungslager ein. Sport und natürlich das Werfen von Schläuchen oder gar ein Scheinangriff auf ein brennendes Haus gehören zum Programm, das über eine Woche an dem südöstlich von Berlin gelegenen Müggelsee von den Berliner Freunden angeboten wurde: am Rand eines großen Waldgebiets – den Berliner Müggelbergen mit viel Kiefern- und Mischwald. Besondere Leistungen und ein kameradschaftliches Verhalten werden mit der Jugendfeuerwehr-Leistungsspange geehrt.

Auch korrektes Schlauchlegen will geübt sein. Es ist nicht so einfach, denn diese harten Saugschläuche sind schwer, auch ältere Feuerwehrleute haben ihre Mühe.

Die Jugendgruppen der deutsch-chilenischen Feuerwehrkompanien sind in diesem Jahr wieder dabei. Sprache spielt heute keine Rolle mehr, kommen doch die übrigen Teilnehmer auch aus Nachbarländern Deutschlands, beherrschen meist selbst kein Deutsch. So kommt in buntem Kauderwelsch eine gute Verständigung rasch zustande. Die beiden mitreisenden erwachsenen Ausbilder sprechen selbstverständlich deutsch.

Gemeinsames Gruppenbild während des Schulungslagers

Wie auch in den Vorjahren war nach Ende des Schulungslagers noch ein kurzer Besuch der Hauptstadt Berlin vom 16. bis 21. August eingeplant, mit Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, der chilenischen Botschaft und natürlich der Berliner Feuerwehr.

Fotos privat

